El Festival Internacional de Cine de Trashumancia “Pasturas” cerró este fin de semana con producciones proyectadas de calidad y diversidad

Se llevó a cabo del 19 al 23 de mayo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, con una destacada concurrencia de público y una nutrida participación de realizadores, estudiantes, referentes culturales e invitados nacionales e internacionales.

Durante cinco jornadas, la comunidad disfrutó de funciones gratuitas, estrenos mundiales, charlas abiertas y un laboratorio audiovisual que reunió a representantes de distintos países de Latinoamérica junto a realizadores locales, consolidando al festival como uno de los espacios culturales más importantes del sur mendocino.

El referente del festival, Tato Moreno, manifestó su emoción por el crecimiento que alcanzó esta edición y destacó la calidad y diversidad de las producciones proyectadas. “Fue una experiencia muy movilizante por la respuesta del público y por el nivel de las películas y encuentros que pudimos compartir”, expresó.

La programación incluyó largometrajes y cortometrajes vinculados a la trashumancia, la vida rural y las culturas pastoriles, con producciones provenientes de España, Chile, Argentina, India y Bolivia. Cada jornada ofreció un corto y un largometraje, generando espacios de reflexión e intercambio cultural entre los asistentes.

La apertura oficial contó con un estreno mundial proveniente de Chile y la presencia de sus directores, marcando el inicio de una edición que tuvo una importante repercusión cultural y turística para el departamento.

Desde la organización remarcaron el acompañamiento recibido por parte de instituciones y actores de distintos niveles. El festival contó con el apoyo de la comunidad malargüina, comerciantes, empresarios, organismos departamentales, provinciales y nacionales, además del respaldo y la participación de referentes internacionales vinculados al ámbito audiovisual y cultural.

Asimismo, destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Malargüe y de numerosas personas e instituciones que colaboraron para hacer posible el evento y permitir que continúe creciendo año tras año.

Con una importante participación de visitantes, estudiantes universitarios y representantes de espacios culturales de distintos puntos del país y del exterior, la edición 2026 de Pasturas fortaleció el intercambio artístico y cultural en Malargüe, reafirmando al departamento como un punto de encuentro para el cine, la identidad rural y las expresiones culturales ligadas a la trashumancia.