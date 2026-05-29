El Desafío Ruta 40 YPF generó un impacto económico superior a los $916 millones en San Rafael

La provincia de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), acompañó el desarrollo de la 13ª edición del Desafío Ruta 40 YPF, una de las competencias más importantes del rally raid internacional y válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA y la FIM. Generó más de U$S 640 mil al departamento de San Rafael.

La competencia contó con un Prólogo y cinco etapas que unieron San Juan–San Rafael–San Juan en un recorrido exigente y desafiante. En total, los competidores afrontaron 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 fueron de especial, en una carrera que combinó alto nivel deportivo con una logística internacional de primer nivel.

El regreso del Desafío Ruta 40 YPF a San Rafael después de una década convirtió al departamento en uno de los grandes escenarios del rally mundial, con las dunas de El Nihuil como protagonistas de una de las jornadas más exigentes y espectaculares de la competencia.

La vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Cynthia Maggioni, destacó la importancia de la realización del Desafío Ruta 40 YPF en la provincia y el impacto positivo que generó en San Rafael y Mendoza.

“Queremos destacar este evento que acompañamos con un enorme sacrificio desde el Gobierno de Mendoza. Ha servido para posicionar a San Rafael y Mendoza en el mundo entero durante tres días, logrando un impacto económico importantísimo principalmente para San Rafael. También queremos agradecer al público que disfrutó sanamente de estas jornadas inolvidables junto a turistas nacionales e internacionales, y a todas las personas que trabajaron para que este evento fuera posible”, expresó.

Además, remarcó que «se cumplen los objetivos y renovamos el compromiso desde el EMETUR y el Gobierno de la Provincia con el crecimiento del turismo y el desarrollo de eventos internacionales que continúan fortaleciendo a Mendoza como destino turístico y deportivo”.

El Nihuil, epicentro del rally raid internacional

La tercera etapa, disputada íntegramente en territorio sanrafaelino, recorrió un total de 575 kilómetros, de los cuales 409 fueron cronometrados. Arena, navegación, caminos veloces, ríos secos y paisajes imponentes pusieron a prueba a los mejores pilotos del mundo en una jornada que reafirmó el potencial de Mendoza para albergar competencias internacionales de gran escala.

Las emblemáticas dunas de El Nihuil ofrecieron un espectáculo deportivo de primer nivel y consolidaron nuevamente a San Rafael como uno de los escenarios más desafiantes y atractivos del rally raid en Sudamérica.

El vivac instalado en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano se convirtió además en un punto de encuentro para miles de mendocinos y turistas que se acercaron a vivir la experiencia de cerca, compartir con los equipos y disfrutar del color y la magnitud de la competencia.

Impacto económico y movimiento turístico

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 generó un importante impacto económico directo en San Rafael y en toda la provincia de Mendoza.

Según el informe elaborado por la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación, a través del Observatorio Turístico, la competencia introdujo de manera directa en la economía sanrafaelina un total neto de USD 640.660, equivalentes a $916.143.800 ARS.

El estudio destaca que la llegada del evento movilizó hoteles, gastronomía, estaciones de servicio, comercios y pymes vinculadas a servicios turísticos e industriales.

Durante la competencia, San Rafael recibió:

151 pilotos y corredores oficiales en categorías mundialistas, Open y Desafío Ansenuza.

750 integrantes de equipos y asistencia técnica.

400 personas vinculadas a organización, prensa internacional y seguridad.

En total, la caravana oficial movilizó 1.301 personas, generando un impacto económico directo estimado en USD 208.160.

A esto se sumó la llegada de aproximadamente 2.000 turistas espectadores provenientes de otras provincias y países limítrofes, quienes generaron un impacto económico directo de USD 320.000.

Además, unas 4.500 personas se movilizaron como excursionistas desde distintos puntos del sur mendocino y Valle de Uco para disfrutar de la competencia en las dunas de El Nihuil y en el vivac del Centro de Congresos, generando un impacto adicional de USD 112.500.

Mendoza ante el mundo

La realización del Desafío Ruta 40 YPF volvió a posicionar internacionalmente a Mendoza y San Rafael como destinos vinculados al turismo aventura, naturaleza y grandes eventos deportivos.

La cobertura oficial del Campeonato Mundial de Rally Raid distribuyó imágenes de la competencia en más de 150 países a través de cadenas y plataformas internacionales especializadas, mostrando como protagonistas a las dunas de El Nihuil y al Cañón del Atuel.

A esto se sumó el fuerte impacto digital generado por transmisiones en vivo, contenidos en plataformas como YouTube y publicaciones espontáneas de pilotos y equipos oficiales de estructuras internacionales como Toyota Gazoo Racing, Ford Racing y KTM.

La organización de un vivac bajo estándares FIA y FIM también representó una validación logística de nivel internacional para San Rafael, consolidando al destino dentro del segmento de turismo de eventos y competencias deportivas de gran escala.

Experiencias para los asistentes

Además, en el marco de las actividades promocionales impulsadas por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), dos mendocinos resultaron ganadores del Meet & Greet oficial del Desafío Ruta 40 YPF, una experiencia exclusiva que les permitió conocer a Kevin Benavides, una de las máximas figuras del rally mundial.

Kevin, bicampeón del Rally Dakar en motos tras sus consagraciones en las ediciones 2021 y 2023, forma junto a Luciano Benavides la única dupla de hermanos en la historia en ganar el rally más duro del mundo sobre dos ruedas. En esta edición del Desafío Ruta 40 YPF, el piloto salteño inició una nueva etapa deportiva al competir por primera vez en la clase Ultimate del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), al volante de un Toyota Hilux.

“Fue una experiencia única poder conocer a Kevin, compartir un momento con él y vivir desde adentro un evento de este nivel internacional en Mendoza”, expresaron los participantes del encuentro, quienes además destacaron la cercanía del piloto y la magnitud de la competencia.

La iniciativa formó parte de las acciones de promoción turística y cercanía con el público desarrolladas por Mendoza durante el evento, fortaleciendo el vínculo entre los fanáticos, los deportistas de élite y la experiencia del turismo deportivo en la provincia.

Una competencia de nivel mundial

En lo deportivo, el australiano Daniel Sanders volvió a dominar entre las motos tras quedarse con una etapa extremadamente exigente, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah se consagró como vencedor en la categoría Ultimate, recibiendo una gran ovación del público mendocino durante la premiación realizada en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano.

La competencia contó además con la presencia de figuras históricas del rally mundial como Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Seth Quintero y Kevin Benavides, reafirmando el prestigio internacional del Desafío Ruta 40 YPF.

Desde el ENTE se destacó el trabajo articulado entre organismos provinciales y entidades privadas para garantizar el desarrollo operativo y logístico del Desafío Ruta 40 YPF en San Rafael. Participaron activamente el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Salud y Deportes, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, Cruz Roja Argentina, la Cámara de Turismo de San Rafael, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, Bodega Mumm y la Cooperativa Vitivinícola junto a distintos actores del sector turístico y productivo que acompañaron el evento y contribuyeron al posicionamiento de Mendoza como sede de competencias deportivas internacionales.