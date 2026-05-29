El CONICET participó de la reunión anual del Global Research Council en Tailandia

A través de su presidente, Daniel Salamone, el Consejo participó de la 14.ª Reunión Anual del Global Research Council, realizada en Bangkok, donde mantuvo reuniones bilaterales y se debatieron estrategias globales sobre ciencia abierta, investigación responsable y cooperación internacional.

En ese marco, el organismo firmó un Memorando de Entendimiento con la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) para fortalecer la articulación científica y tecnológica entre Argentina y Japón.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de su presidente Daniel Salamone, participó de la 14.ª Reunión Anual del Global Research Council (GRC), el principal foro internacional que nuclea a líderes de consejos de investigación y organismos de financiamiento de ciencia y tecnología de todo el mundo. La edición 2026 se llevó a cabo del 18 al 22 de mayo en Bangkok, Tailandia, bajo la organización conjunta del Thailand Science Research and Innovation (TSRI) y el Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC). Durante las diferentes jornadas, el titular del Consejo participó de sesiones plenarias, grupos de trabajo y reuniones regionales junto a autoridades de agencias científicas y organismos multilaterales de América, Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente. Asimismo, mantuvo encuentros bilaterales con representantes de distintas instituciones científicas internacionales para fortalecer vínculos de cooperación y explorar nuevas oportunidades de articulación institucional. A su vez, el CONICET firmó un Memorando de Entendimiento con la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) para fortalecer la articulación científica y tecnológica entre Argentina y Japón.

La reunión anual del GRC reunió a representantes de organismos científicos de distintos continentes para debatir estrategias globales de cooperación, financiamiento y gestión de la investigación. Los principales ejes temáticos fueron la ciencia abierta y la investigación, en línea con los desafíos internacionales vinculados al acceso al conocimiento, la evaluación responsable de la investigación y el desarrollo sostenible.

Además de participar como presidente del CONICET, Salamone asistió al encuentro en su carácter de miembro del Governing Board (GB) del GRC, órgano de conducción del foro internacional, donde tuvo una participación activa en distintas instancias estratégicas de representación institucional y moderación de sesiones de alto nivel.

Cooperación científica internacional y reuniones bilaterales

Entre los encuentros, se destacó la reunión bilateral con la directora ejecutiva del Research Council of Norway y presidente de Science Europe, Mari Sundli Tveit, orientada a avanzar en mecanismos formales de cooperación científica entre Argentina y Noruega. Durante el intercambio se abordaron posibles esquemas de movilidad e intercambio de investigadores, proyectos piloto y financiamiento bilateral en áreas como energía, biotecnología, investigación polar, meteorología, astronomía y ciencias básicas, con especial interés en investigación antártica.

Asimismo, Salamone mantuvo una reunión con autoridades del Thailand Science Research and Innovation, encabezada por su presidente, Sompong Klaynonsruang y el vicepresidente Vissanu Meeyoo, junto al jefe de la Sección Económica, Comercial y Turismo de la Embajada Argentina en Tailandia, Juan Pablo Volken. El encuentro tuvo como objetivo presentar capacidades institucionales del CONICET y explorar líneas de cooperación en biotecnología, medicina, energía, petroquímica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Como resultado, se avanzó en conversaciones para la futura firma de un Memorando de Entendimiento entre ambas instituciones.

Durante la agenda oficial, el titular del CONICET también participó de un encuentro institucional organizado por el International Development Research Centre (IDRC), presidido por Julie Delahanty, junto a representantes de consejos de investigación de las Américas. Allí se analizaron oportunidades de cooperación internacional vinculadas al fortalecimiento institucional, la innovación responsable, la inteligencia artificial aplicada a desafíos sociales y el desarrollo científico del Sur Global.

En el marco del foro, Salamone sostuvo además reuniones con la directora ejecutiva del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda, Danette Olsen; con Nicole Arbour, representante del Belmont Forum, para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación internacional.

Además, participó de la sesión general “Potenciar y orientar las iniciativas globales: el papel de los organismos de financiación de la investigación en los movimientos internacionales de I+i sobre la reforma de la evaluación de la investigación”, de la sesión “Compromisos multilaterales: retos y oportunidades para la cooperación regional”, y de la actividad “Advancing Inclusive Open Science Ecosystems: Perspectives from Research Funders and Global Partner”. También fue expositor en sesiones regionales de las Américas y en espacios cerrados del Governing Board del GRC.

Acuerdo con Japón y nuevas oportunidades de articulación

Uno de los principales resultados institucionales de la misión fue la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento entre el CONICET y la JSPS, encabezada por su presidente Tsuyoshi Sugino, orientado a fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre Argentina y Japón. El acuerdo actualiza el marco institucional de cooperación y constituye una herramienta para promover futuros programas bilaterales de investigación, financiamiento conjunto, seminarios científicos y actividades de transferencia tecnológica.

Por último, sostuvo reuniones junto a autoridades de la Embajada Argentina en Tailandia, entre ellas el embajador Gustavo Martino, Juan Pablo Volken y Claudio Ricardo Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y consolidar oportunidades de cooperación científica internacional surgidas durante el encuentro.

Ciencia abierta y desafíos globales

El Global Research Council es una organización internacional integrada por consejos de investigación y agencias de financiamiento científico de todo el mundo que promueve el intercambio de buenas prácticas, el fortalecimiento de políticas científicas y la cooperación internacional en investigación e innovación. Sus reuniones anuales constituyen uno de los principales espacios globales de discusión sobre gobernanza científica, evaluación de la investigación y desafíos estratégicos para el sistema científico internacional.

La participación del CONICET en este foro reafirmó el compromiso del organismo con la cooperación científica internacional, el fortalecimiento de redes multilaterales y la construcción de agendas de investigación colaborativas orientadas a enfrentar desafíos globales.