El CEBJA N.º 3-076 conmemoró el 25 de Mayo con una jornada de reflexión y participación comunitaria

La comunidad educativa del CEBJA N.º 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael Mendoza, llevó a cabo el Acto Conmemorativo del 25 de Mayo de 1810, fecha histórica que marcó el inicio del proceso hacia la construcción de una patria libre y soberana. La jornada permitió recuperar el valor histórico de la Revolución de Mayo, promoviendo espacios de reflexión acerca del compromiso ciudadano, la participación democrática y la construcción colectiva de la identidad nacional.

La propuesta fue organizada por las profesoras Soledad Argomedo y Andrea Garrido, responsables del acto, quienes desarrollaron una labor comprometida, responsable y cuidadosamente planificada, logrando una jornada significativa para toda la comunidad educativa.

El trabajo se desarrolló de manera articulada con la Escuela Artística Vocacional N.º 5-027 “Roberto Rosato Carrozzo”, institución que acompañó la conmemoración mediante diversas intervenciones artísticas que enriquecieron el acto, aportando expresiones culturales vinculadas a la identidad nacional y a los valores patrios.

Durante el desarrollo de la jornada participaron estudiantes, docentes, personal no docente y familias, generándose un espacio de encuentro, respeto y fortalecimiento de vínculos institucionales. Cada instancia permitió resignificar el sentido de pertenencia, valorando la educación como herramienta fundamental para la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos.

Asimismo, la conmemoración favoreció la recuperación de hechos históricos fundamentales, destacando el protagonismo del pueblo en la lucha por la libertad y la soberanía. En este sentido, el acto invitó a reflexionar sobre la importancia de sostener valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y la participación activa en la vida cotidiana.