El CEBJA 3-078 “Luis Francisco Grassi” celebró el 53º aniversario de El Nihuil junto a su comunidad

En una jornada cargada de emoción, identidad y sentido de pertenencia, el CEBJA Nº 3-078 “Luis Francisco Grassi” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael Mendoza, participó del Acto Oficial por el 53º aniversario del distrito El Nihuil, reafirmando el compromiso de la educación de jóvenes y adultos con la historia y el crecimiento de la comunidad.

La ceremonia, realizada este 20 de mayo, reunió a autoridades, instituciones educativas, vecinos y organizaciones locales en un encuentro que puso en valor las raíces, la memoria colectiva y el orgullo de pertenecer a uno de los distritos más emblemáticos del sur mendocino.

En representación del CEBJA estuvo la directora suplente María del Valle Cabaña, acompañada por la docente Anahí Sánchez Campoo, la celadora Deborah Mendoza y estudiantes de la institución, quienes compartieron el acto protocolar junto a toda la comunidad nihuilina.

Durante la celebración se vivió un clima de respeto, alegría y reconocimiento hacia la historia de El Nihuil, destacando el esfuerzo y el trabajo de generaciones que forjaron la identidad del distrito. En ese marco, la presencia de la institución educativa representó no solo un acompañamiento formal, sino también el fuerte vínculo humano y social que mantiene con las familias y habitantes de la zona.

Desde el CEBJA destacaron que participar de este tipo de fechas significativas fortalece el sentido de comunidad y permite transmitir a los estudiantes el valor de las celebraciones patrias y comunitarias como espacios de encuentro, memoria e identidad.

“Fue una oportunidad para celebrar nuestra identidad local y mostrar que la educación de jóvenes y adultos también es parte activa de esta historia”, expresaron desde la institución.

La participación del CEBJA “Luis Francisco Grassi” volvió a poner de manifiesto el rol fundamental que cumplen las instituciones educativas en la construcción de ciudadanía, acompañando y fortaleciendo cada acontecimiento que forma parte de la historia viva de El Nihuil.