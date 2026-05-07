Economías regionales: llevan al Congreso reclamos por impuestos, costos y falta de rentabilidad

Productores de distintas provincias argentinas participaron este miércoles de un encuentro convocado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde expusieron ante legisladores nacionales la compleja situación que atraviesan las economías regionales y reclamaron medidas urgentes para mejorar la competitividad y sostener el empleo en el interior del país.

La reunión se desarrolló en el auditorio de CAME y contó con la presencia de diputados y senadores de distintos espacios políticos, además de representantes de sectores productivos vinculados a actividades agrícolas, ganaderas e industriales de todas las regiones argentinas.

¿Qué reclamos hicieron los productores de las economías regionales?

Durante el encuentro, productores y referentes del sector detallaron los principales obstáculos que enfrentan actualmente las economías regionales, un segmento clave para el desarrollo productivo y el empleo en numerosas provincias.

Entre los puntos más reiterados aparecieron la elevada presión tributaria, la pérdida de rentabilidad, la falta de competitividad frente a mercados externos, los altos costos laborales y energéticos y las dificultades para acceder al financiamiento.

A eso se sumaron los problemas de infraestructura y logística, considerados fundamentales para las actividades productivas alejadas de los grandes centros urbanos. Según plantearon los asistentes, muchas economías regionales enfrentan sobrecostos vinculados al transporte y a las dificultades para colocar sus productos tanto en el mercado interno como en el exterior.

Otro de los temas que generó preocupación fue el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, ya que el aumento del precio del gasoil repercute directamente sobre los costos de producción y transporte.

¿Qué dijo CAME sobre la situación de las economías regionales?

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, encabezó la apertura del encuentro y destacó el rol estratégico que tienen las economías regionales para el desarrollo federal del país.

“Las producciones regionales son sinónimo de federalismo, pero también de pymes. Hoy estamos acá para conocerlas más en detalle y así comenzar a transformar las estructuras normativas en facilitadores del crecimiento y desarrollo productivo”, expresó el dirigente empresario.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, director del sector Economías Regionales de la entidad y organizador de la actividad, remarcó la importancia social y económica del sector.

“El 70% de la mano de obra rural del país depende de las economías regionales, por lo que tienen una enorme incidencia en las provincias y además generan un efecto multiplicador en transporte, servicios y otras actividades vinculadas”, sostuvo.

¿Quiénes participaron del encuentro en el Congreso?

La convocatoria reunió a legisladores nacionales de distintos bloques políticos y provincias, en una muestra de transversalidad frente a la problemática productiva.

Entre los senadores presentes estuvieron representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Unión por la Patria y partidos provinciales. También participaron legisladores mendocinos como Anabel Fernández Sagasti y Lisandro Nieri, además de Martín Aveiro y Emir Félix.

El encuentro tuvo como objetivo acercar a los representantes del Congreso las problemáticas concretas que atraviesan las producciones regionales en cada provincia, buscando generar futuras modificaciones normativas que alivien la carga sobre el sector.

¿Por qué las economías regionales son claves para Argentina?

Las economías regionales representan uno de los principales motores productivos del interior argentino. Actividades como la vitivinicultura, la fruticultura, la producción yerbatera, el citrus, el tabaco, el algodón y múltiples cadenas agroindustriales sostienen miles de puestos de trabajo y dinamizan las economías provinciales.

En provincias como Mendoza, este tipo de actividades tiene además un fuerte impacto social y económico, especialmente en zonas rurales donde muchas familias dependen directamente de la producción y comercialización agrícola.

Sin embargo, referentes del sector advierten desde hace tiempo que la combinación de costos crecientes, presión impositiva y dificultades para exportar genera un escenario de pérdida de competitividad que amenaza la sustentabilidad de muchas actividades.

¿Qué busca el sector productivo tras este encuentro?

Desde CAME señalaron que el objetivo principal es avanzar en una agenda de trabajo conjunta con el Poder Legislativo para impulsar reformas que permitan fortalecer la producción nacional y mejorar las condiciones de las pymes regionales.

Los productores esperan que las demandas planteadas puedan traducirse en proyectos concretos vinculados a reducción de cargas tributarias, incentivos para la inversión, financiamiento accesible y mejoras en infraestructura logística.

La preocupación del sector crece en un contexto económico complejo, donde muchas actividades enfrentan márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos y mayores dificultades para sostener el empleo y la producción.

Fuente;https://617.news/economias-regionales-en-alerta-productores-llevaron-al-congreso-reclamos-por-impuestos-costos-y-falta-de-rentabilidad/