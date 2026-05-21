Economía en rojo: el índice líder cayó en abril y las chances de una recesión en los próximos meses sube a 88%

La probabilidad de abandonar la fase expansiva del ciclo económico en los próximos meses volvió a incrementarse luego de un retroceso en marzo, producto del empeoramiento de las variables económicas.

El Índice Líder (IL) del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 1,77% en abril de 2026 respecto del mes anterior, en su versión desestacionalizada. En términos interanuales, el retroceso alcanzó el 6,01% frente a igual mes de 2025. A eso se le suma el deterioro de las variables económicas que sigue la medición a su nivel más bajo en lo que va del año.

La probabilidad de abandonar la fase expansiva del ciclo económico en los próximos meses, es decir, entrar en recesión económica , se ubica en 88%, según el modelo del CIF que también se conoció este miércoles.

«El IL define una recesión cuando la serie de tendencia ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas . Es decir, dos trimestres de caída», explicó el informe.

También se conoció que el Índice de Difusión (IDCIF) cayó al 20% en abril, su nivel más bajo en lo que va del año. El dato implica que apenas dos de las diez series que integran el IL mostraron variaciones positivas significativas: el precio FOB de la soja y la recaudación de IVA en términos reales.

El resto de las series, conformado por el Índice General de la Bolsa de Comercio, el Merval, agregado monetario M1, las ventas de autos a concesionarios, el despacho de cemento al mercado interno, el índice de Confianza del Consumidor, y los índices de producción industrial de FIEL para minerales no metálicos y siderurgia arrojaron caídas mensuales.

En febrero el IDCIF se había ubicado en 80% y en marzo en 60%, lo que evidencia un deterioro acelerado en la amplitud de la expansión.

Fuente;https://www.ambito.com/economia/rojo-el-indice-lider-cayo-abril-y-las-chances-una-recesion-los-proximos-meses-sube-88-n6279655