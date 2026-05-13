Docentes del Sur se capacitan sobre afectividad, convivencia y violencias en contextos actuales

La DGE realizó una jornada de formación con la participación de especialistas de Nación, con el objetivo de acompañar a los profesionales de la educación y generar herramientas para mejorar el clima escolar y el cuidado integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La Dirección General de Escuelas realizó este martes, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, una jornada denominada Afectividad, convivencia y violencias en contextos actuales: herramientas para su abordaje institucional, destinada a asesores pedagógicos, referentes de los equipos de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), docentes de Educación Sexual Integral y profesionales del Servicio de Orientación Escolar (SOE) de todos los niveles y modalidades.

La jornada contó con la disertación de María Marta Rodríguez, especialista en educación y afectividad, y de Hernán Marcos, doctor en Biología y Neurociencia, referentes del Ministerio de Capital Humano de la Nación. En tanto, María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y psicóloga, y Verónica Toller, profesora de Literatura, formaron parte de la instancia virtual de la formación.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, consideró que es fundamental acercar a docentes, directores, supervisores, servicios de orientación y equipos técnicos fundamentos para el abordaje de las problemáticas que impactan actualmente en el sistema educativo.

“Esta formación aporta herramientas concretas para el abordaje institucional”, destacó.

“Desde la DGE creemos que el bienestar institucional se construye con la participación de todos, con la generación de espacios de escucha y contención y, sobre todo, con la formación continua en las características de los escenarios actuales”, expresó Ferrari.

“Los participantes valoraron no solo los conocimientos ofrecidos, sino también el espacio compartido”, agregó la subsecretaria de Educación.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, explicó que esta jornada propone reflexionar de manera integral y fortalecer el clima escolar desde la afectividad y la ciencia. Además, destacó que las escuelas y el gobierno escolar deben abordar estas problemáticas y brindar herramientas a los docentes para que puedan enseñar y mejorar el clima escolar.

“Toda situación de violencia impacta en el aprendizaje y altera el orden institucional. Tenemos que dar un abordaje sistémico que incluya a las familias y permita trabajar en conjunto”, agregó la directora de Acompañamiento Escolar de la DGE.