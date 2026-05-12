Directores de escuelas y supervisores participaron en una jornada de educación sociosanitaria

Se desarrolló en San Rafael y estuvo destinada a profesionales de la educación de Jóvenes y Adultos.

El director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Érico Arias, y la delegada de la Regional Sur, María José Sanz, participaron este lunes, junto a autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, en una jornada destinada a supervisores y directores de instituciones de la modalidad sobre educación sociosanitaria e integral. La actividad se desarrolló en el Centro Cívico Provincial Cora Tejeiro de Acosta, del departamento de San Rafael, donde estuvieron presentes profesionales de la salud y de la Cruz Roja.

“Es un programa que se desarrollará en el territorio y se focalizará en la salud integral, sexual y reproductiva. Vamos primero a trabajar junto a los directivos, docentes y estudiantes, con profesionales de la salud, y luego trasladar lo aprendido a los contenidos pedagógicos de cada materia”, explicó la delegada de la Regional Sur, María José Sanz.

Por su parte, el director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Érico Arias, dijo que la propuesta es muy importante y puso en valor el trabajo articulado con otras instituciones para abordar la Educación Sexual Integral. “Nos acercamos a nuestros estudiantes con una propuesta de cuidado de la salud integral; es parte de la educación para adultos”, señaló.

Iván Gómez Parra, representante del Ministerio de Salud y Deportes, participó en la jornada y expresó que es muy importante trabajar junto a la educación de adultos. “Vamos a hablar de diferentes temas, desde enfermedades de transmisión sexual hasta otras problemáticas de salud. Es un puente para que los estudiantes obtengan herramientas”, manifestó.

Cecilia Espósito, coordinadora de la Cruz Roja, filial San Rafael, dijo que es muy importante trabajar directamente junto a los directivos, docentes y estudiantes. “Nos sumamos a esta iniciativa de llegar directamente al territorio en esta acción de promoción de la salud”, completó.