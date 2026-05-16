La solicitud, encabezada por el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, es para las 10 hs, una hora antes de la sesión que pidió la oposición para pedir informes, interpelar verbalmente e iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, si el oficialismo reúne quórum junto a sus aliados, desactivará la convocatoria al recinto de la oposición, que de todos modos iba a tener serias dificultades para habilitar su propia sesión.

El pedido de sesión especial para tratar Hojarasca y readecuación del régimen de zona fría, entre otros temas, había sido presentado en la mañana del jueves por Bornoroni y sus pares de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

La presentación tuvo lugar luego de que el miércoles por la noche los impulsores de la sesión opositora pidieran dejar sin efecto la convocatoria que iba a realizarse el jueves con Adorni en el centro de la mira.

Los propios convocantes a la sesión admitían, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, que los números para el quórum estaban «difíciles».

El pedido de sesión fue encabezado por Esteban Paulón y recibió el apoyo de otros diputados de Provincias Unidas que estamparon la firma, junto a los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.

La particularidad es que Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición, no quiso sumarse a la estrategia y por eso ningún diputado puso la firma, porque era consciente de que el escenario resultaba adverso y que los números para el quórum no estaban cerrando.

Finalmente, la oposición negoció suspender esa citación y reprogramarla para el 20 de mayo, pero con una ampliación del temario que abarca también el proyecto de ampliación de licencias parentales y el restablecimiento de la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados del PAMI.

Con la superposición de fechas del calendario, la sesión opositora no verá la luz a menos que fracase el quórum de la convocatoria de la Libertad Avanza, algo muy improbable ya que hasta ahora el oficialismo no tuvo mayores problemas para reunir 129 diputados, y además se trata de una agenda acordada con los aliados.

Justamente, la citación del oficialismo una hora antes de la convocatoria opositora fue una picardía para desactivar una sesión en la que otra vez el recinto iba a convertirse en caja de resonancia del tema Adorni.__IP__

El escándalo mediático y judicial sigue golpeando al Gobierno, cuya gestión está atascada por este caso, y le está costando mucho recuperar el control de la agenda pública.

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