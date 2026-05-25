Dictarán una charla sobre las modificaciones en la norma ISO 9001-2015

Ante los inminentes cambios en la normativa, se convoca a pymes locales para analizar esta herramienta de gestión de calidad. La entrada será libre y gratuita con inscripción previa en https://forms.cloud.microsoft/r/RzrgXUjyUa

El Ministerio de Producción informa sobre la charla informativa “Upgrade de la Norma ISO 9001 2015-2026”, que organiza el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS). Se realizará el viernes 19 de junio de 8.30 a 11 en el Parque TIC, Rafael Cubillos 2056 Godoy Cruz

La ISO 9001-2015 es una normativa internacional para sistemas de gestión de la calidad, ya que brinda un marco que ayuda a las organizaciones a ofrecer mejores productos o servicios, mejorar la eficiencia y cumplir con las expectativas de sus clientes.

Específicamente, esta herramienta define los requisitos internacionales para un sistema de gestión de la calidad, pero no prescribe cómo debe operar una organización. Proporciona estructura, claridad y una base para la mejora continua.

Esta charla informativa estará guiada por María Eugenia Genty Affronti, de QCG Consultora, especialista en esta temática y socia del IDITS.

Para más información, escribir a jgotusso@idits.org.ar