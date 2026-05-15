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Dictarán en Malargüe un curso presencial sobre mercancías peligrosas

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 15 mayo, 2026

La Municipalidad de Malargüe, junto al Juzgado Vial e ISITRANS organizan un curso de mercancías peligrosas que se desarrollará los días 28 y 29 de mayo en Malargüe, bajo modalidad 100% presencial.

La capacitación cuenta con habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y está destinada a conductores profesionales, personas interesadas en el transporte de mercancías peligrosas y trabajadores del sector logístico y del transporte.

Durante el curso se abordarán contenidos vinculados a la clasificación de mercancías peligrosas, normativa vigente, manipulación segura, carga y descarga, señalización y rotulado, actuación ante emergencias y seguridad vial aplicada al transporte.

Los interesados en participar deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir clase B, C o E. Además, desde la organización recordaron que los cupos son limitados.

Para consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 2604-815218 o escribir al correo juzgadovialmgue@malargue.gov.ar.

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