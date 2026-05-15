Dictarán en Malargüe un curso presencial sobre mercancías peligrosas

La capacitación cuenta con habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y está destinada a conductores profesionales, personas interesadas en el transporte de mercancías peligrosas y trabajadores del sector logístico y del transporte.

Durante el curso se abordarán contenidos vinculados a la clasificación de mercancías peligrosas, normativa vigente, manipulación segura, carga y descarga, señalización y rotulado, actuación ante emergencias y seguridad vial aplicada al transporte.

Los interesados en participar deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir clase B, C o E. Además, desde la organización recordaron que los cupos son limitados.