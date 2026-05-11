Día del Himno Nacional Argentino – C.E.B.J.A. N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”

En el marco del 11 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino, nuestra institución se suma a esta significativa celebración que invita a reflexionar sobre los valores de identidad, libertad y pertenencia que representa uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país.

El Himno Nacional Argentino, escrito por Vicente López y Planes y musicalizado por Blas Parera, fue aprobado por la Asamblea del Año XIII el 11 de mayo de 1813. Desde entonces, sus estrofas acompañan la construcción de la memoria colectiva, fortaleciendo el sentido de unión y compromiso ciudadano.

Compartimos el video realizado por la Sección V de la EPJA, como expresión de respeto y homenaje a nuestra historia, promoviendo en la comunidad educativa el reconocimiento y la valoración de los símbolos patrios que forman parte de nuestra identidad nacional.