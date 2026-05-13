Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances y brecha en el sistema científico

Desde el 2015, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los aportes notables de las mujeres en el área. Además, esta fecha busca fomentar que la ciencia y la igualdad de género avancen conjuntamente, a través del acceso y la participación plena y en condiciones del colectivo femenino en el ámbito científico.

A pesar de los avances, la actuación de las mujeres en la investigación científica representa menos de un tercio de la comunidad científica mundial. El lema para este año establecido por la UNESCO es “De la visión al impacto: Redefiniendo las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) cerrando la brecha de género”.

Para conmemorar este día, Portal Universidad dialogó con Gabriela Pagnussat, investigadora marplatense del CONICET y reconocida en 2025 con el Premio L´oréal-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”. La profesional reflexionó sobre la importancia de visibilizar a las mujeres en el ámbito científico, las desigualdades que aún persisten en el sistema y los desafíos pendientes para avanzar hacia una mayor equidad.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y su aporte para reducir la brecha

Respecto de la importancia de este día, Pagnussat expresó: “Es un día para visibilizar y recordar que las mujeres siempre estuvimos en la ciencia, aunque muchas veces no hayamos sido reconocidas. También es una oportunidad para mostrar referentes actuales y transmitirle a las niñas que este ámbito es un espacio posible para ellas y que no es ajeno ni inaccesible. La ciencia necesita las ideas, la voz y la mirada de las mujeres”.

“Estas fechas ayudan a visualizar figuras, dar a conocer sus historias y romper estereotipos. Cuando una niña o joven ve a una científica contando su historia, puede imaginarse en ese lugar y conocer que hay un camino posible dentro de las ciencias. Y cuando un varón crece viendo a mujeres liderando en el campo científico lo incorpora como algo natural. Estas fechas no cambian todo por sí solas, pero sí abren conversaciones necesarias”, agregó.

Ser mujer en el sistema científico argentino: desigualdades y avances

Pagnussat habló de la experiencia en el sistema científico nacional: “El sistema argentino tiene, en general, menos inequidades si lo comparamos a nivel global. Sin embargo, aún existen diferencias en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones, y yo no afronté demasiadas dificultades porque tuve acompañamiento cercano, tanto de colegas como de familiares”.

Al mismo tiempo, la investigadora marplatense relató situaciones que presenció de cerca. “Me tocó ver de cerca trayectorias de mujeres muy talentosas que se quedaron porque no existen políticas de género adecuadas, y hay una gran dificultad para conciliar el recorrido científico con la maternidad y las tareas de cuidado, que todavía recaen mayoritariamente en las mujeres. A nivel personal, sentí que había que demostrar un poco más o sostener la carrera en contextos personales y estructurales complejos”.

Me tocó ver de cerca trayectorias de mujeres muy talentosas que se quedaron porque no existen políticas de género adecuadas, y hay una gran dificultad para conciliar el recorrido científico con la maternidad y las tareas de cuidado

Con respecto a las desigualdades de género, Pagnussat remarcó especialmente las que tienen que ver con el acceso a cargos jerárquicos y espacios de toma de decisiones. “Muchas de estas brechas no son explícitas, pero están profundamente arraigadas en el funcionamiento del sistema. Hoy hay mayor visibilidad, más discusión y más mujeres organizadas, acompañándose y ocupando lugares de decisión, lo que amplía las oportunidades”.

Sin embargo, la científica destacó que aún resta un importante camino por recorrer: “Todavía es necesario transformar los criterios de evaluación para lograr mayor equidad, ya que las trayectorias suelen verse condicionadas por las tareas de cuidado y crianza. La igualdad no se alcanza sólo incorporando más mujeres, sino modificando las reglas y dinámicas del sistema científico”, señaló sobre la brecha de género que existe en la comunidad científica argentina.

Fuente:https://portaluniversidad.org.ar/2026/02/11/dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-avances-y-brecha-en-el-sistema-cientifico/