Deuda: Economía logró un rollover del 114% y quedó a punto de completar el cupo del Bonar 2027

Hubo alta demanda de bonos de tasa fija con cierre en septiembre próximo y la versión TAMAS de 2028. El gobierno pudo colocar u$s200 millones en Bonar 27.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la segunda licitación de mayo adjudicó letras y bonos por un total de $12,57 billones, de manera que logró un nivel de rollover del 114,36% . En la colocación, Finanzas recibió ofertas por un total de $16,14 billones.

Por otro lado, el Gobierno logró colocar otros u$s300 millones en Bonares, de los cuales u$s200 millones corresponden a la versión AO27. Con el segundo llamado de este jueves, completará los u$s300 millones para este bono, con lo cual el Tesoro habría completado el cupo de u$s2.000 millones.

31/3/27 (TZXM7) $0,54 billones a 2.00% TIREA.

30/9/27 (TZXS7) $1,30 billones a 5.06% TIREA.

TAMAR a:

31/8/28 (TMG28) $3,76 billones con un margen de 7.93%.

Dólar Linked a:

31/7/26 (D31L6) – $0,75 billones a 6.01% TIREA.

31/3/27 (D31M7) – $1,06 billones a 5.50% TIREA.

Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 200 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8.49% TIREA (8.17% TNA).

Poco menos de la mitad de lo negociado hoy correspondió al Boncap, que concluye en septiembre, lo que marca todavía la alta demanda de títulos de plazos mas cortos. El TAMAR 28 también tuvo una buena aceptación con $3,76 billones.

Al respecto, el economista y analista de los mercados Christian Buteler comentó: «El BCRA emite pesos cuando compra dólares a distintos agentes económicos que están obligados a vender por normativa». «Eso no es demanda genuina de pesos. El cepo les impide volver a comprar dólares. En ese contexto de exceso de pesos el Tesoro logra rollear por sobre los vencimientos».-

Por su lado, Eric Ritondale, de Puente comentó que «el foco de atención estuvo en el regreso del instrumento indexado a la tasa bancaria mayorista (TAMAR) a agosto de 2028 (TMG28), el cual capturó una porción muy significativa de la asignación con $3,76 billones adjudicados». «El Tesoro convalidó un margen de corte del 7,93%, esta vez más en linea con las referencias previas del mercado secundario, facilitando el estiramiento de plazos en instrumentos sin indexación inflacionaria directa», señaló Ritondale

«Por el lado de la tasa fija, la nueva Lecap a septiembre de 2026 (S15S6) funcionó nuevamente como el gran canalizador de liquidez de corto plazo, adjudicando $5,16 billones. El rendimiento de corte se ubicó en 1,99% TEM (26,68% TIREA), en línea con la tendencia de la curva de pesos de mantenerse por debajo de la barrera del 2,00% mensual, consolidando la estabilidad de los rendimientos del tramo corto», señaló.

Fuente;https://www.ambito.com/deuda-economia-logro-un-rollover-del-114-y-quedo-punto-completar-el-cupo-del-bonar-2027-n6282237