Desafío Ruta 40 YPF: San Rafael vuelve a recibir una de las grandes competencias del rally raid mundial

Con gran expectativa y la presencia de autoridades provinciales y organizadores, este viernes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael para presentar oficialmente una nueva edición del Desafío Ruta 40 YPF. Se trata de una de las competencias más emblemáticas del rally raid sudamericano, válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

Participaron en la presentación la vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo, Cynthia Maggioni, y el presidente de Más Eventos y organizador del certamen, David Eli, quienes destacaron la importancia deportiva, turística y económica de la competencia para Mendoza y especialmente para San Rafael.

Se sumaron el director de Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner; la coordinadora del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, Cecilia Cannizzo, representantes de las cámaras del sector y periodistas del departamento.

La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo y tendrá como recorrido San Juan-San Rafael-San Juan, consolidando nuevamente a ambas provincias como escenarios de relevancia internacional para el deporte motor.

Durante la conferencia, David Eli agradeció “la presencia y el apoyo tanto del sector público como privado, que han hecho posible este evento en dos provincias con gran infraestructura”. Además, destacó “la calidad de los competidores y el esfuerzo logístico para que puedan venir a Argentina”, al tiempo que puso en valor “la variedad de terrenos únicos, especialmente las dunas de El Nihuil”.

Asimismo, solicitó al público respetar las zonas habilitadas para espectadores: “Pedimos a todos que respeten las zonas designadas para su seguridad y agradecemos el acompañamiento, deseando el mayor éxito para la competencia”.

Por su parte, Cynthia Maggioni señaló: “Estamos muy contentos de acompañar la organización de esta carrera internacional que posiciona a Mendoza y San Rafael a nivel mundial”. También remarcó que se trata de “un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con apoyo de distintos ministerios y entidades provinciales, para lograr un evento de gran impacto económico y turístico”.

La funcionaria invitó además a mendocinos y turistas a acercarse al Centro de Congresos durante los días de la competencia para vivir la experiencia del viva y disfrutar de las actividades vinculadas a la competencia y la premiación.

Un desafío para disfrutar

En esta 13ª edición, el Desafío Ruta 40 contará con dos vivacs y un recorrido total superior a 2.700 kilómetros, de los cuales 1.699 corresponderán a sectores selectivos. Además, la carrera presentará una logística simplificada y un trazado que promete jornadas de gran exigencia deportiva.

Uno de los grandes atractivos será el esperado regreso de la competencia a Mendoza y particularmente a San Rafael, luego de diez años de ausencia. El retorno reafirma el vínculo histórico del rally raid con uno de los paisajes más impactantes del país y con terrenos ideales para este tipo de pruebas.

La arena será protagonista durante buena parte del recorrido y el cruce por las dunas de El Nihuil —que volverán a formar parte de la competencia tras nueve años— aparece como uno de los desafíos más exigentes y espectaculares de esta edición.

Entre las figuras internacionales que formarán parte se destacan referentes históricos del rally mundial como Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Nani Roma y los hermanos Luciano Benavides y Kevin Benavides, entre otros protagonistas de la élite internacional.

En el marco de esta actividad, el Gobierno de Mendoza trabajará de manera coordinada a través de los ministerios de Ambiente y Energía; Seguridad; Salud y Deportes; el Ente Mendoza Turismo; la Legislatura provincial; Vialidad Provincial y el Hospital Schestacow.

Las zonas de espectadores (ZE) serán los únicos espacios habilitados para observar el paso de la competencia de manera segura. Las ubicaciones oficiales serán dadas a conocer 72 horas antes de cada etapa a través de las redes sociales oficiales y del sitio oficial del evento.

Además de seguir la carrera en los distintos tramos, el público podrá visitar los vivacs con acceso libre y gratuito, donde equipos y pilotos desarrollan el trabajo diario luego de cada etapa.

En San Rafael, el vivac funcionará en el Centro de Congresos y Exposiciones los días martes 26 y miércoles 27 de mayo, de 11 a 20.30.

Promociones especiales para visitantes y fanáticos

En el marco del Desafío Ruta 40 YPF, establecimientos turísticos, gastronómicos y bodegas, de San Rafael ofrecerán promociones especiales para quienes visiten el destino durante la competencia.

Alojamientos adheridos:

Tierra Virgen Cabañas

Cabañas San José del Atuel

Sigrum Hostel

Casartero Eco Posada

Susy Rental

Hotel – Restaurant Río Grande

Hotel El Cisne

Hotel Ríos Andinos

La Divina Pereza

San Martín Hotel & Spa

Cabañas La Montielita

Complejo Coirón

Hotel Nuevo Mundo

Cabañas Villa de Luján

Kalton Hotel

Hotel Alas

Complejo Mi Sueño

Gastronomía:

El Viejo Bodegón

Figo Restaurante

Pastella

Corbo Wine Bar

La Cocina de Jorgelina

Bodega Iaccarini

Quinchos de Ortubia

Bodegas:

Bodega Iaccarini

Bodega Terra Lombarda

Desde el Emetur destacaron que esta importante actividad se enmarca en el trabajo permanente que se desarrolla junto al sector privado de San Rafael, buscando potenciar el impacto económico, turístico y promocional que genera un evento internacional de estas características.