Defensa del consumidor advierte sobre el fuerte impacto que tendría la quita de «Zona Fría»

La Dirección de Defensa del Consumidor de San Rafael dio a conocer estimaciones sobre el fuerte impacto económico que podría generar la eliminación del beneficio de Zona Fría para usuarios residenciales de gas natural en el departamento.

Desde el área municipal se realizó un relevamiento para que la ciudadanía conozca cómo afectaría esta medida a las facturas de gas, teniendo en cuenta que el régimen de Zona Fría contempla descuentos del 50% para usuarios vulnerables y del 30% para el resto de los usuarios residenciales, en función de las condiciones climáticas de la región.

Actualmente, San Rafael cuenta con unos 38 mil usuarios residenciales alcanzados por este beneficio.

Según las estimaciones realizadas por Defensa del Consumidor, una familia que hoy paga una factura mensual cercana a los 35 mil pesos podría pasar a abonar alrededor de 56 mil o 60 mil pesos sin el descuento vigente.

Además, desde el organismo señalaron que el impacto sería aún mayor durante el invierno, cuando aumenta considerablemente el consumo de gas. En algunos casos analizados, las facturaciones bimestrales podrían alcanzar montos cercanos a los 250 mil pesos, dependiendo del consumo y de posibles actualizaciones tarifarias.

El Director de Defensa del Consumidor, Mauro Fernández, explicó que “la ciudadanía tiene que conocer cuál sería el impacto real de una posible eliminación de Zona Fría, especialmente pensando en las facturas de invierno, donde el consumo aumenta considerablemente”.

El beneficio de Zona Fría constituye una compensación para regiones con condiciones climáticas particulares y que su eliminación implicaría un fuerte incremento en los costos del servicio para miles de familias sanrafaelinas.