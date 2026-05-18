De asesor ejecutivo de Alpine y padrino de Colapinto a desembarcar en el fútbol: el plan de Briatore con un gigante de Europa

Flavio Briatore trabaja para sumarse al AC Milan junto a dos figuras históricas del fútbol italiano, en una maniobra que podría redefinir la estructura directiva del club lombardo. Según reveló el medio italiano Cronache di Spogliatoio, el empresario y asesor ejecutivo del equipo de Fórmula 1 Alpine encabeza una operación que incluiría al exdirigente Adriano Galliani y al CEO del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

La información generó un impacto inmediato en Italia y reavivó el debate sobre el futuro societario de uno de los clubes más laureados de Europa. El propio dueño del Milan, Gerry Cardinale, había reconocido días antes que evalúa posibles modificaciones en la línea de comando del club, lo que otorgó verosimilitud al rumor difundido por Cronache di Spogliatoio.

El nombre de Galliani tiene una carga simbólica particular para la afición rossonera. El dirigente fue administrador delegado del Milan entre 1986 y 2017, toda la era del expresidente Silvio Berlusconi, y es considerado uno de los arquitectos de los títulos europeos que marcaron al club en ese período. Su posible retorno, combinado con el perfil de Briatore —conocido por su paso como director de la escudería Renault en la Fórmula 1 y por múltiples emprendimientos en el mundo del entretenimiento y los negocios—, despertó reacciones divididas entre los hinchas del equipo.

AC Milan atraviesa un periodo de cambio estructural y Briatore tiene intenciones de sumarse (REUTERS/Daniele Mascolo) AC Milan atraviesa un periodo de cambio estructural y Briatore tiene intenciones de sumarse (REUTERS/Daniele Mascolo)

Carnevali, por su parte, se desempeña como CEO del Sassuolo desde 2014 y acumula un reconocimiento extendido en el ambiente del fútbol italiano por su gestión. Antes de llegar al club emiliano, trabajó como dirigente del Como y del Ravenna, y colaboró con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en proyectos de marketing y comunicación para Mundiales y Eurocopas. Su nombre apareció también ligado a Beppe Marotta, actual presidente del Inter de Milán, con quien coincidió en sus primeros pasos en el fútbol.

El propio Carnevali salió a responder las versiones que lo vinculan con el club rossonero. Minutos antes del inicio del partido entre Sassuolo y Lecce, el directivo habló ante las cámaras de DAZN y fue categórico: “Ser vinculado a un gran club es un placer. Todos tenemos la ambición de hacer algo importante. Por el momento son palabras; no recibí ningún llamado ni tuve ningún contacto”, declaró.

Cronache di Spogliatoio precisó que Briatore —hincha declarado de la Juventus— no actuaría como comprador del club, sino que la operación apuntaría a incorporarse a la estructura directiva con roles ejecutivos de alto perfil. Cardinale, en tanto, no hizo declaraciones sobre el asunto y por el momento guarda silencio.

Fuente;https://www.infobae.com/deportes/2026/05/17/de-asesor-ejecutivo-de-alpine-y-padrino-de-colapinto-a-desembarcar-en-el-futbol-el-plan-de-briatore-con-un-gigante-de-europa/