La Maratón Internacional de Mendoza llega este domingo con un operativo especial de tránsito que impactará en varias de las principales arterias de la Ciudad. Con más de 11.000 corredores inscriptos, el evento obligará a implementar desvíos y cortes temporales entre las 8 y las 13, especialmente en las inmediaciones del Parque General San Martín.

Según informaron desde el municipio, los principales cortes de tránsito se concentrarán en corredores clave que rodean el parque y conectan con zonas de alto flujo vehicular:

La Maratón Internacional de Mendoza llega este domingo con un operativo especial de tránsito que impactará en varias de las principales arterias de la Ciudad. Con más de 11.000 corredores inscriptos, el evento obligará a implementar desvíos y cortes temporales entre…

Boulogne Sur Mer, desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit.

Julio Argentino Roca y Emilio Civit, en el tramo comprendido entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer.

Estas interrupciones serán temporales, pero podrían generar demoras significativas, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, cuando se espera el mayor movimiento de atletas y público.

Recomendaciones

Desde la organización aconsejaron a los conductores evitar las zonas afectadas y optar por vías alternativas. También se solicitó circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever mayores tiempos de traslado durante la jornada.

El operativo buscará garantizar la seguridad tanto de los participantes como de quienes se acerquen a presenciar la competencia, que se ha consolidado como una de las más convocantes del país.

Un evento masivo

Más allá del aspecto deportivo, la Maratón tendrá un fuerte impacto en la circulación diaria de la Ciudad de Mendoza. La combinación de distancias, 42K, 21K, 10K y 4K, implicó un despliegue logístico amplio que atraviesa distintos puntos estratégicos del mapa urbano.

Con epicentro en el Parque General San Martín, la competencia no solo atraerá a corredores de distintos puntos del país y del exterior, sino también a vecinos y turistas que se acercarán a disfrutar de la jornada.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/cortes-de-calle-en-mendoza-por-la-maraton-internacional-2026-que-zonas-estaran-afectadas/