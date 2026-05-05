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Corta de agua 2026: Irrigación avanza en obras durante los meses de menor requerimiento hídrico

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 5 mayo, 2026

Corta de agua 2026: Irrigación avanza en obras durante los meses de menor requerimiento hídricoAlgunas cuencas ya trabajan sobre sus redes de riego. El suministro para consumo humano se administra con total normalidad.

Como todos los años, Irrigación y las Subdelegaciones de Agua, establecen los períodos de corta anual de agua para todas las cuencas y zonas de riego. Esto es producto de la necesidad de ejecutar obras de conservación, mantenimiento y limpieza en los diques de cabecera y derivados internos de la red primaria de distribución. Las Inspecciones de Cauce, en tanto se ocupan de la limpieza anual de cauces de la red secundaria, terciaria y desagües.

Mientras dure la corta general de agua, la entrega de dotaciones a plantas potabilizadoras e industriales no sufre modificación alguna, es decir, se abastecen a través de los cauces que actualmente lo hacen.

Cronograma de corta cuenca por cuenca:

+La Subdelegación de Aguas del río Mendoza prevé concretar la corta desde el 24 de mayo hasta el 25 de Agosto.

+La Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Superior hará lo propio desde el 4 de mayo al 24 de agosto, salvo el canal Fortugno que va del 28 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027.

+La Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Inferior activó el período de corta el 30 de abril, el que finalizará el 3 de agosto.

+La Subdelegación de Aguas del río Diamante define su corta en la red primaria desde el 3 de junio hasta el 3 de agosto, aunque las inspecciones de cauce de esa cuenca han tomado el 1 de mayo como inicio de la corta en la red secundaria.

+La Subdelegación de Aguas del río Atuel ya comenzó su corta el 17 de abril para terminar el 10 de agosto.

+La Jefatura de Zona del río Malargue, Grande, Barrancas y Colorado ha previsto su corta desde el 15 de junio hasta el 31 de julio.

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