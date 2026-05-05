Corta de agua 2026: Irrigación avanza en obras durante los meses de menor requerimiento hídrico

Como todos los años, Irrigación y las Subdelegaciones de Agua, establecen los períodos de corta anual de agua para todas las cuencas y zonas de riego. Esto es producto de la necesidad de ejecutar obras de conservación, mantenimiento y limpieza en los diques de cabecera y derivados internos de la red primaria de distribución. Las Inspecciones de Cauce, en tanto se ocupan de la limpieza anual de cauces de la red secundaria, terciaria y desagües.

Mientras dure la corta general de agua, la entrega de dotaciones a plantas potabilizadoras e industriales no sufre modificación alguna, es decir, se abastecen a través de los cauces que actualmente lo hacen.

Cronograma de corta cuenca por cuenca:

+La Subdelegación de Aguas del río Mendoza prevé concretar la corta desde el 24 de mayo hasta el 25 de Agosto.

+La Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Superior hará lo propio desde el 4 de mayo al 24 de agosto, salvo el canal Fortugno que va del 28 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027.

+La Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Inferior activó el período de corta el 30 de abril, el que finalizará el 3 de agosto.

+La Subdelegación de Aguas del río Diamante define su corta en la red primaria desde el 3 de junio hasta el 3 de agosto, aunque las inspecciones de cauce de esa cuenca han tomado el 1 de mayo como inicio de la corta en la red secundaria.

+La Subdelegación de Aguas del río Atuel ya comenzó su corta el 17 de abril para terminar el 10 de agosto.

+La Jefatura de Zona del río Malargue, Grande, Barrancas y Colorado ha previsto su corta desde el 15 de junio hasta el 31 de julio.