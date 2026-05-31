Cornejo presenta en Londres las oportunidades de inversión de Mendoza ante referentes globales de la energía y las finanzas

El Gobernador encabezará este lunes reuniones con referentes del sistema financiero internacional, fondos de inversión y directivos de empresas líderes del sector energético para posicionar a Mendoza como destino de inversiones estratégicas. La provincia presentará oportunidades vinculadas al desarrollo y expansión de su matriz energética.

El Gobernador Alfredo Cornejo desarrollará este 1 de junio una intensa agenda de trabajo en Londres, donde mantendrá encuentros con referentes de mercados internacionales, fondos de inversión y directivos de la industria energética con el objetivo de promover inversiones para el desarrollo energético de Mendoza y fortalecer vínculos estratégicos con actores globales.

La agenda comenzará a las 10 de Londres con una reunión en el London Stock Exchange, donde será recibido por Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets. El encuentro permitirá intercambiar visiones sobre el acceso a mercados de capitales y las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza.

Más tarde, a las 13, Cornejo disertará en un encuentro de trabajo organizado junto a la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Balanz y representantes de fondos de inversión y servicios financieros. La actividad se desarrollará en la Residencia Oficial y reunirá a referentes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales con presencia en mercados emergentes, entre ellos RBC BlueBay, Rokos Capital, Pictet, HSBC Asset, Andromeda Capital, Amundi, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments (Generali Group). En ese ámbito, el Gobernador expondrá las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza y los avances de la provincia en materia de estabilidad institucional, desarrollo productivo y crecimiento de sectores estratégicos como la energía y la minería.

La jornada concluirá a las 18.30 con la participación del Gobernador en un encuentro organizado por la BACC y el Energy Council, que reunirá a referentes de compañías y organizaciones líderes del sector energético y financiero internacional. Participarán representantes de empresas como BP, Shell Trading, Pan American Energy Group, Petronas Trading UK, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME), además de fondos de inversión, consultoras especializadas y organizaciones vinculadas al desarrollo de minerales críticos y energía. En ese ámbito, Mendoza expondrá las oportunidades que ofrece para nuevas inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura energética.

La agenda forma parte de la estrategia de inserción internacional que impulsa el Gobierno de Mendoza para atraer inversiones productivas, ampliar el desarrollo de su matriz energética y consolidar a la provincia como uno de los principales destinos de inversión en energía y minería de América Latina. Los encuentros previstos permitirán presentar el potencial de Mendoza ante algunos de los principales actores globales de los mercados financieros, la industria energética y los fondos especializados en mercados emergentes, fortaleciendo la vinculación de la provincia con centros internacionales de decisión e inversión.