Cornejo anunció el inicio de la licitación del anillado eléctrico del Sur mendocino para potenciar nuevas inversiones productivas

Defendió el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y el empleo y aseguró que “están en condiciones de aprovechar una oportunidad histórica de crecimiento”.

Defendió el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y el empleo y aseguró que “están en condiciones de aprovechar una oportunidad histórica de crecimiento”.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó este sábado del almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería y Zonas Áridas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de General Alvear. Allí ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo productivo del Sur mendocino.

Al comenzar sus palabras, Cornejo aseguró que General Alvear representa “una muestra palmaria de esa cultura de trabajo que llena de orgullo a todos los mendocinos”, y aseguró que volver cada año a la Fiesta “no es un mero acto de agenda, sino el reencuentro con historias que me unen a ustedes y también con la convicción de que el entendimiento entre el sector público y el sector privado es el mejor camino para el crecimiento”.

El mandatario provincial puso en valor obras estratégicas concretadas en los últimos años junto al sector ganadero y recordó reuniones donde “los productores nos planteaban que los mejores campos del Sur tenían las peores condiciones de agua”, y en ese sentido sostuvo que “entendimos que ahí había una oportunidad, trabajamos en conjunto”.

De esta manera, señaló que “hoy el acueducto Bowen-Canalejas es una realidad que está funcionando y generando beneficios concretos. Y no nos detuvimos ahí: el año pasado inauguramos Montecomán-La Horqueta y ya tenemos nuevos proyectos en carpeta”.

Cornejo sostuvo además que Mendoza atraviesa una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento de la ganadería provincial a partir de la creciente demanda mundial de proteína animal y del reconocimiento internacional de la carne argentina.

Posteriormente, repasó distintas herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar al sector, entre ellas el programa de destete precoz, el Plan Cepo y acciones vinculadas a la trashumancia y la logística ganadera.

El Gobernador detalló que “estamos trabajando de manera concreta junto al sector. Programas como el destete precoz proyectan mejoras de hasta el 30% en preñez y representan una inversión cercana a los mil millones de pesos este año”. Y añadió que la implementación del Documento Único de Traslado, ya permitió movilizar más de 112 mil animales, y el relevamiento de más de 775 kilómetros de rutas vinculadas a la trashumancia.

Cornejo remarcó además el potencial de integración entre el secano con las fincas bajo riego y potenciar la recría y el engorde “puede consolidar nuestra ganadería con la misma fuerza que otras producciones emblemáticas de Mendoza”.

Asimismo, señaló que el desarrollo alcanzado en General Alvear puede proyectarse hacia otras regiones de la provincia porque no se trata solo del desarrollo de un departamento. “El conocimiento y la experiencia acumulados aquí pueden extenderse a otras zonas con características similares como San Rafael, San Martín, Santa Rosa y La Paz”, afirmó al tiempo que aseguró que “estamos frente a una oportunidad concreta para todo el Sur y el Este mendocino”.

Infraestructura y recursos hídricos

Cornejo destacó que Mendoza lleva adelante una inversión histórica de más de 40 mil millones de pesos en modernización de canales, reservorios y obras de impermeabilización. También puso en valor el Fondo Compensador Agrícola, que en la actual campaña ya transfirió más de 13.100 millones de pesos a productores afectados por contingencias climáticas. De esta manera, explicó que “más de 9.500 millones fueron destinados al Sur provincial. Esa es la dimensión del compromiso de Mendoza con sus productores”.

En relación con el financiamiento productivo, el Gobernador anunció la creación de la Dirección de Financiamiento Productivo, un organismo que funcionará bajo la órbita conjunta de los ministerios de Producción y Hacienda para facilitar el acceso al crédito y fortalecer herramientas de garantía. “El rol del Estado es facilitar el crédito, no reemplazarlo”, puntualizó.

Cornejo repasó además las principales inversiones ejecutadas en General Alvear durante los últimos años y aseguró que “el departamento ha sido prioridad dentro del esquema de obra pública provincial”.

Asimismo, expuso que desde el inicio de la gestión “consolidamos inversiones por más de 43.500 millones de pesos en General Alvear, con obras estratégicas que marcarán un antes y un después para el departamento”. Entre ellas mencionó la finalización de las rutas provinciales 171 y 153, la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, el avance del gas natural para hogares e industrias, la transformación del Hospital Enfermeros Argentinos y la consolidación de UGACOOP como centro educativo regional.

También confirmó avances en una de las obras energéticas más importantes para el Sur mendocino: la línea de 132 KV entre Nihuil IV y General Alvear. Sobre este punto, el mandatario señaló que permitirá cerrar el anillado energético del Sur provincial y garantizar la potencia necesaria para recibir nuevas inversiones industriales y productivas. Además, indicó que los pliegos están publicados y que el proceso licitatorio comenzará próximamente.

En el tramo final de su discurso, Cornejo defendió el orden de las cuentas provinciales, la reducción de impuestos distorsivos y el sostenimiento de niveles históricos de inversión pública, a lo que agregó: “Vamos a acompañarlos no como un gesto sino como una convicción. No hay Mendoza grande sin General Alvear creciendo”.

“Que la Provincia esté ordenada es una buena noticia para las personas, porque el orden libera recursos y esos recursos vuelven a la gente, a quienes trabajan, producen y estudian todos los días sabiendo que la salida siempre es hacia adelante”, concluyó.

“Con reglas claras, esfuerzo y trabajo conjunto, Mendoza tiene un enorme futuro por delante”

Por su parte, Germán Herrada destacó el crecimiento sostenido de la Fiesta Nacional de la Ganadería y puso en valor el trabajo conjunto entre el sector privado, el Municipio y el Gobierno provincial para impulsar el desarrollo de General Alvear y de toda la región Sur. “Esta fiesta representa mucho más que un evento, representa el esfuerzo, la identidad y la esperanza de toda una región”, sostuvo.

Herrada agradeció especialmente el acompañamiento del Municipio de General Alvear y valoró la presencia de instituciones, productores y empresarios de distintos puntos del país. También reconoció avances concretados en los últimos años a partir del trabajo articulado con la Provincia, entre ellos la finalización de las rutas provinciales 171 y 153, el avance del gasoducto para el Sur mendocino y el crecimiento de la oferta educativa de UGACOOP. En este orden, hizo especial hincapié en sus beneficios porque “permite proyectar el futuro de otra manera. Creemos que la educación y el conocimiento son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento y de toda la región”.

El titular de la Cámara también destacó distintas inversiones en infraestructura y energía impulsadas en el Sur provincial y señaló la importancia de seguir fortaleciendo herramientas vinculadas al financiamiento productivo, la conectividad vial, el acceso al agua y el desarrollo ganadero. También, planteó la necesidad de continuar avanzando en obras estratégicas y en medidas que permitan mejorar la competitividad de las PyMEs y de los productores locales, especialmente en materia de crédito, caminos rurales y energía eléctrica.

Antes de finalizar, valoró el acompañamiento institucional recibido por parte del Gobierno provincial y el Municipio alvearense para concretar proyectos largamente esperados por la región. “Creemos en esta tierra y en nuestra gente. Con reglas claras, esfuerzo y trabajo conjunto, Mendoza tiene un enorme futuro por delante”, concluyó.