River tendrá un importante encuentro este jueves, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, cuando visite a Carabobo de Venezuela en un partido clave por la primera posición del Grupo H.

El enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el paraguayo Derlis López, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando López.

River llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

Para este encuentro Coudet tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, ya que el fin de semana tendrán un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Sudamericana

Grupo H – fecha 4

Carabobo (Ven) – River

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Árbitro: Derlis López (Par)

VAR: Fernando López (Par)

Hora: 21:30. TV: DSports

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.__IP__

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

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