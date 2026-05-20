Coopados lanza un curso con puntaje docente para fortalecer el cooperativismo escolar en Mendoza

La propuesta del Ministerio de Producción está destinada a docentes que participan en cooperativas escolares y busca brindar herramientas pedagógicas para potenciar proyectos educativos basados en el trabajo colaborativo y la participación.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, abrió la inscripción al curso con puntaje docente “Cooperativismo escolar: bases pedagógicas y prácticas para el quehacer docente”. Se trata de una nueva instancia de formación orientada a fortalecer el desarrollo del cooperativismo escolar en instituciones educativas de toda la provincia.

La propuesta está destinada exclusivamente a docentes que actualmente forman parte del Programa Coopados y tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas, metodológicas y prácticas para acompañar el crecimiento de proyectos cooperativos dentro de las escuelas mendocinas.

Herramientas para fortalecer el rol docente

La capacitación contará con encuentros virtuales quincenales los días sábados, además de espacios de acompañamiento, seguimiento e intercambio de experiencias entre los participantes.

La iniciativa se enmarca en el trabajo que el Programa Coopados viene desarrollando junto a escuelas secundarias orientadas, técnicas, CENS y CEBJA de distintos departamentos, promoviendo la simulación de empresas cooperativas como herramienta educativa vinculada al aprendizaje práctico, la participación y la construcción colectiva de proyectos.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que uno de los principales objetivos de esta formación es fortalecer el rol de los docentes en el sostenimiento y consolidación de las cooperativas escolares, acompañando a los equipos educativos con herramientas actualizadas y reconocimiento institucional.

En este sentido, la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim, explicó: “Las empresas cooperativas son espacios donde los estudiantes aprenden haciendo, tomando decisiones y construyendo proyectos en conjunto. Por eso creemos que también es fundamental acompañar a los docentes con herramientas concretas y actualizadas que les permitan potenciar esas experiencias dentro del aula y en cada comunidad educativa”.

Además, agregó: “El cooperativismo escolar no solo promueve conocimientos técnicos o administrativos, sino también valores vinculados con la solidaridad, la participación y el trabajo en equipo, aspectos cada vez más necesarios en los procesos educativos actuales”.

Inscripciones abiertas y cupos limitados

El curso cuenta con cupo limitado y la inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de junio de 2026. La participación será confirmada a través de los canales de contacto informados por cada docente postulante.

La propuesta fue aprobada mediante la Resolución 2026-76-E-GDEMZA-CGES#DGE.

Desde la organización recordaron que la condición para participar es pertenecer actualmente a una institución educativa incorporada al Programa de Cooperativas Escolares, información que será verificada a través de la base oficial del programa.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la coordinadora del Programa Coopados, Nahir Abrales, al +54 9 261 387-1705 o escribir al correo cooperativasescolares@mendoza.gov.ar

Enlace de inscripción