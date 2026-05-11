Convocatoria de Reuniones Científicas y Tecnológicas 2027

Esta convocatoria tiene como objetivo promover el intercambio y la discusión crítica de los resultados de investigación entre colegas, así como fomentar la integración y el avance de los estudios en diversas áreas.

En esta convocatoria, el CONICET ha previsto atender de manera diferenciada la asignación de recursos de acuerdo al número de integrantes en la conformación de Sociedades, Asociaciones o Academia para contribuir al mejor desarrollo y realización de las Reuniones Científicas y Tecnológicas.

La Presentación se realiza por SIGEVA. El sistema se habilitará el 12 de mayo del 2026.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de junio de 2026.

Para consultas contactarse con reunionescientificas@conicet.gov.ar

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