Contingencias Climáticas llama a productores a actualizar el RUT antes del 31 demayo

Tener vigente el registro es requisito para acceder al Fondo Compensador Agrícola, la Ley de Emergencia Agropecuaria y otros beneficios provinciales y nacionales. El trámite puede hacerse por internet.

La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dependiente del Ministerio de Producción, convoca a los productores inscriptos en el Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT) a actualizar la información sobre cultivos, superficies en producción y titular del establecimiento. El plazo vence el próximo 31 de mayo, y los datos declarados servirán de base para la temporada agrícola 2026-2027.

¿Para qué sirve el RUT actualizado?

El certificado vigente habilita a los productores a realizar trámites vinculados a la promoción agrícola, tanto a nivel provincial como nacional. Entre sus usos más importantes se encuentran: acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria, adherir al Fondo Compensador Agrícola, autorizar la compra de agroquímicos y avalar el transporte de la producción.

Los datos declarados este mes serán la base oficial para la temporada agrícola 2026- 2027. Esto significa que, ante un evento climático adverso —granizo, helada u otro siniestro—, las tasaciones de daño se calcularán sobre las superficies y cultivos que el productor informe en esta actualización. Declarar con precisión es, por lo tanto, una medida de protección económica directa.

La Ley Provincial 4438 establece que la inscripción en el RUT es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de la provincia, y que el detalle de los cultivos tiene carácter de declaración jurada.

¿Cómo realizar el trámite?

Dependiendo de si hubo o no modificaciones respecto del año anterior, el productor debe optar por una de las dos modalidades:

Renovación sin cambios: cuando los cultivos, superficies y datos del titular son los mismos que el año anterior.

Actualización: cuando existe alguna modificación en esa información.

El trámite puede realizarse de dos maneras:

En línea, a través del sitio de la DCC.

De forma presencial: en las delegaciones y centros receptores del organismo, de lunes a viernes de 8 a 13.

Delegaciones de la DCC