El dato oficial del IPC será difundido esta semana por el INDEC y las proyecciones privadas se ubicaron entre el 2,6% y el 2,9%, impulsadas por una menor presión en alimentos y cierta estabilidad cambiaria.

La consultora Orlando Ferreres y Asociados estimó una inflación del 2,6% mensual para abril y sostuvo que se trató de uno de los registros más bajos de los últimos años, tras la aceleración inflacionaria que le siguió a la devaluación de diciembre.

Sin embargo, la firma advirtió que mayo podría reflejar una suba algo mayor por el impacto de tarifas, combustibles y algunos ajustes pendientes en servicios regulados.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, otras consultoras también detectaron una desaceleración en alimentos y bebidas, uno de los rubros que más había presionado sobre el índice general en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

Analytica, EcoGo y Equilibra también proyectaron variaciones mensuales por debajo del 3% y coincidieron en destacar el efecto de la caída del consumo y la estabilidad del dólar oficial sobre la dinámica de precios.__IP__

En el mercado consideran que la tendencia descendente podría continuar durante el segundo trimestre, aunque alertan que todavía persisten riesgos vinculados a la actualización de precios regulados y a eventuales tensiones cambiarias.

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