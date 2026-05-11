El dato oficial del IPC será difundido esta semana por el INDEC y las proyecciones privadas se ubicaron entre el 2,6% y el 2,9%.
La inflación de abril habría perforado el 3%, según estimaciones de consultoras privadas, que coincidieron en señalar una desaceleración de los precios durante el cuarto mes del año, aunque advirtieron que mayo podría mostrar un leve rebote.
El dato oficial del IPC será difundido esta semana por el INDEC y las proyecciones privadas se ubicaron entre el 2,6% y el 2,9%, impulsadas por una menor presión en alimentos y cierta estabilidad cambiaria.
La consultora Orlando Ferreres y Asociados estimó una inflación del 2,6% mensual para abril y sostuvo que se trató de uno de los registros más bajos de los últimos años, tras la aceleración inflacionaria que le siguió a la devaluación de diciembre.
Sin embargo, la firma advirtió que mayo podría reflejar una suba algo mayor por el impacto de tarifas, combustibles y algunos ajustes pendientes en servicios regulados.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, otras consultoras también detectaron una desaceleración en alimentos y bebidas, uno de los rubros que más había presionado sobre el índice general en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.
Analytica, EcoGo y Equilibra también proyectaron variaciones mensuales por debajo del 3% y coincidieron en destacar el efecto de la caída del consumo y la estabilidad del dólar oficial sobre la dinámica de precios.__IP__
En el mercado consideran que la tendencia descendente podría continuar durante el segundo trimestre, aunque alertan que todavía persisten riesgos vinculados a la actualización de precios regulados y a eventuales tensiones cambiarias.