CONAE lanza CANSAT Argentina 2026: Estudiantes de todo el país podrán construir y lanzar su propio satélite

La iniciativa educativa invita a jóvenes de escuelas secundarias y universidades a vivir una experiencia espacial completa, desde el diseño hasta el lanzamiento de un minisatélite en Córdoba.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) presentó CANSAT Argentina 2026, una convocatoria educativa destinada a estudiantes secundarios y universitarios de todo el país que propone reproducir, a escala, todas las etapas de una misión espacial real: diseño, construcción, prueba, lanzamiento y operación de un satélite.

La iniciativa busca promover el desarrollo científico y tecnológico espacial, acercar la experiencia aeroespacial al ámbito educativo y despertar nuevas vocaciones vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación.

El programa forma parte de una experiencia internacional impulsada por agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea. El desafío consiste en construir una carga útil del tamaño de una lata de gaseosa que será lanzada en un cohete hasta una altitud aproximada de un kilómetro. De allí surge el nombre “CANSAT”, combinación de las palabras “can” (lata) y “sat” (satélite).

En la modalidad secundaria, los estudiantes deberán conformar equipos de entre tres y cinco integrantes, acompañados por un docente responsable, para diseñar y desarrollar su propio satélite a escala. La convocatoria está abierta a escuelas públicas y privadas de todo el país y no requiere conocimientos previos en temática espacial.

El proceso de selección contempla cinco etapas eliminatorias: una capacitación virtual obligatoria; la presentación de un proyecto preliminar y un video; la selección de propuestas y entrega de kits de materiales; la construcción y validación técnica de los dispositivos; y finalmente una campaña de lanzamiento en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, donde los equipos finalistas pondrán a prueba sus desarrollos.

Además, la CONAE confirmó que CANSAT Universitario tendrá una versión específica para estudiantes de educación superior, con mayores exigencias técnicas y orientada a replicar de manera más avanzada las distintas fases de una misión espacial.

La inscripción para la modalidad secundaria se realiza mediante formulario web y requiere la presentación de documentación institucional y autorizaciones firmadas por estudiantes y responsables legales.

Más información y requisitos disponibles en Argentina.gob.ar – CANSAT Argentina.