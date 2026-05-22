Con espíritu patrio y comunitario: El CEBJA 3-030 celebró el 25 de Mayo con una peña tradicional

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el CEBJA N° 3-030 “7 de Caballería”, ubicado en Cuadro Nacional dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una emotiva peña patriótica que reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada cargada de identidad nacional, tradiciones y encuentro comunitario.

La institución educativa, situada en Avenida Santa María de Oro 378, abrió sus puertas para compartir una celebración que puso en valor las raíces culturales argentinas y la importancia de mantener viva la memoria histórica de uno de los acontecimientos más trascendentales de la construcción de la Patria.

Durante la jornada, los estudiantes disfrutaron de música tradicional, danzas y comidas típicas, destacándose los tradicionales pasteles fritos, símbolo de las costumbres populares que acompañan cada conmemoración patria. La actividad se desarrolló en un clima de alegría, participación y profundo sentido de pertenencia.

Desde la comunidad educativa remarcaron la importancia de sostener estos espacios dentro del ámbito escolar, especialmente en la modalidad de jóvenes y adultos, donde cada encuentro fortalece los vínculos humanos, el trabajo colectivo y la transmisión de valores ciudadanos y patrióticos.

La peña contó con la participación de familiares de estudiantes y del equipo institucional integrado por la directora Sandra Juárez, los docentes Diego Guiñazú y Julieta Gwauron, el profesor de Educación Física Jorge Ammar, el profesor de Música José Morales y Roberto Teruel, del área de gastronomía, quienes acompañaron y colaboraron en el desarrollo de la propuesta.

Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de las instituciones educativas con la construcción de ciudadanía, el respeto por la historia nacional y la promoción de valores como la unión, la solidaridad y el sentido de comunidad, manteniendo viva la esencia del 25 de Mayo en cada generación.