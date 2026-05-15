Con drones, la Policía frustró una presunta maniobra de abigeato en San Rafael

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Rural y de la Unidad VANT en la zona de Alto El Algarrobal. Dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía de Mendoza desactivó una presunta maniobra vinculada al robo de ganado en San Rafael luego de un operativo desplegado en la noche del miércoles en zona de Alto El Algarrobal.

El procedimiento se inició tras la denuncia de un productor rural que advirtió la faltante de dos bovinos en su finca y detectó huellas humanas y rastros de animales que conducían hacia una zona de ciénagas sobre calle González.

A partir de esa información, efectivos de Policía Rural solicitaron apoyo de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para realizar rastrillajes en Alto El Algarrobal, un sector de campo inculto, con malezas y de difícil acceso. Debido a las complicaciones para avanzar por el terreno anegado y la escasa visibilidad nocturna, se montó un operativo con apoyo aéreo mediante drones. Durante los sobrevuelos, el personal de VANT detectó a dos hombres ubicados a aproximadamente 1,3 kilómetros al sur de calle González. Ambos se encontraban acompañados por unos diez perros de distintas razas.

Según indicaron, estaban realizando actividades de caza de jabalíes. En la requisa, los efectivos secuestraron dos cuchillos y dieron intervención al ayudante fiscal de turno.

Los hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones vinculadas a la denuncia por abigeato.