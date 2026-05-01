COMUNICADO A REGANTES

Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas, para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán.

¿Qué son las asambleas y por qué tengo que participar?

Las asambleas son una instancia democrática de participación en la toma de decisiones por parte de los usuarios o regantes, en su Inspección de Cauce. Las asambleas de mayo son muy importantes, porque en ellas se trata la rendición de cuentas del ejercicio anterior y en asambleas extraordinarias, la implementación del Plan Anual de Distribución Hídrica para el año en curso, además de reajustes presupuestarios propuestos por las autoridades de la Inspección, que son considerados modificaciones al presupuesto aprobado originalmente por los propios regantes.