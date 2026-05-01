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COMUNICADO A REGANTES

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 1 mayo, 2026

COMUNICADO A REGANTESEl Departamento General de Irrigación informa que durante mayo se realizarán asambleas ordinarias de usuarios en las Inspecciones de Cauce de toda la provincia, para aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 e Informe de Comisión de Vigilancia; y asambleas extraordinarias de Distribución 2026 (Resol. Nº 147/14 HTA). Algunas Inspecciones, en tanto, llevarán  adelante asambleas de reajuste presupuestario (Resol. N° 120/26 HTA) y de la resolución N°7/26 del Honorable Tribunal Administrativo, para la aprobación de su presupuesto 2025.

Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas, para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán.

¿Qué son las asambleas y por qué tengo que participar?
Las asambleas son una instancia democrática de participación en la toma de decisiones por parte de los usuarios o regantes, en su Inspección de Cauce. Las asambleas de mayo son muy importantes, porque en ellas se trata la rendición de cuentas del ejercicio anterior y en asambleas extraordinarias, la implementación del Plan Anual de Distribución Hídrica para el año en curso, además de reajustes presupuestarios propuestos por las autoridades de la Inspección, que son considerados modificaciones al presupuesto aprobado originalmente por los propios regantes.

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