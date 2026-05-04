Compromiso comunitario en Goudge: La Cooperativa Rural renueva la red de agua y mejora la vida de decenas de familias

A través de un trabajo conjunto, se renovaron más de 800 metros de red para reemplazar conexiones precarias. La labor de la Cooperativa Rural de Servicios Públicos fue clave para asegurar un servicio eficiente y con mayor presión para decenas de familias del distrito.

En un contexto donde el acceso a los servicios básicos define la calidad de vida de las comunidades rurales, el distrito de Goudge celebra un avance histórico en su infraestructura hídrica. Gracias a un convenio de colaboración entre el Municipio de San Rafael y la Cooperativa Rural de Servicios Públicos de Goudge, se concretó la renovación de más de 800 metros de cañerías, transformando la realidad de decenas de vecinos.

El Rol Social de la Cooperativa

Más allá de la gestión técnica, la Cooperativa de Goudge reafirma con estas obras su compromiso social. Al trabajar codo a codo con la comuna, la entidad permite que zonas históricamente postergadas pasen de tener conexiones precarias a un sistema de distribución moderno y seguro. Esta labor no solo mejora el presente, sino que deja la infraestructura preparada para el crecimiento futuro del distrito.

Las obras al detalle

Las intervenciones se centraron en puntos críticos donde el suministro presentaba deficiencias de presión y caudal:

Calle Artigas (Este de Chile): Se instalaron 80 metros de cañería para optimizar la conexión con la red principal.

Calle Córdoba: Se reemplazaron 200 metros de mangueras precarias por caños de PVC de alta resistencia, lo que soluciona definitivamente los problemas de presión en los hogares.

Calle Perú: Fue la intervención de mayor envergadura, con 500 metros de nueva red que no solo mejoran el caudal actual, sino que habilitan la posibilidad de futuras conexiones domiciliarias.

“Se trata de un avance significativo para la infraestructura y distribución de agua potable. Garantizamos un servicio más eficiente, seguro y continuo a toda la comunidad”, destacó Jesus Dealecio, responsable de Electrotecnia y Agua Potable del Municipio.

Un servicio más humano y eficiente

El reemplazo de mangueras por cañerías de PVC es un salto cualitativo en salud y seguridad. Con estas mejoras, el agua llega a los hogares de Goudge con la fuerza necesaria para las tareas diarias, eliminando las interrupciones constantes y asegurando que el recurso vital sea administrado con la responsabilidad que la zona demanda.

Esta inversión conjunta demuestra que, cuando el Estado y las organizaciones intermedias como las cooperativas se unen, el beneficio directo llega al corazón de los barrios.