Cómo prevenir las ciberestafas y proteger los datos personales

Autoridades locales recomiendan desconfiar de mensajes sospechosos, evitar enlaces desconocidos y verificar siempre la identidad de quienes solicitan información o dinero.

Ante el crecimiento de las estafas virtuales y los delitos informáticos, desde el área de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Malargüe difundieron una serie de recomendaciones para prevenir engaños y proteger la información personal de los ciudadanos.

Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes suelen utilizar mensajes falsos, llamados telefónicos, correos electrónicos y perfiles clonados para hacerse pasar por empresas, bancos o instituciones reconocidas con el objetivo de obtener datos personales, contraseñas o dinero.

Entre las principales medidas de prevención, se recomienda desconfiar de mensajes provenientes de usuarios o números desconocidos, especialmente aquellos que alertan sobre supuestos problemas de seguridad, premios, promociones o beneficios inesperados.

Asimismo, se aconseja no ingresar a páginas web sospechosas ni hacer clic en enlaces emergentes o encuestas que prometen regalos o recompensas, ya que muchas veces son utilizados para robar información o instalar programas maliciosos en los dispositivos.

Otro de los puntos destacados es la clonación de identidad, una modalidad frecuente en la que los estafadores copian perfiles de redes sociales o se hacen pasar por organismos oficiales para engañar a las víctimas y generar confianza.

Desde Defensa al Consumidor remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de los contactos y no compartir datos bancarios, claves o códigos de verificación a través de mensajes o llamadas.

Finalmente, recordaron que ante cualquier duda o intento de estafa, los vecinos pueden comunicarse con el área correspondiente para recibir asesoramiento y realizar la denuncia correspondiente.