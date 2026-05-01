Comienza la inscripción para el Programa de Terminalidad Educativa Mendoza 

Hasta el próximo viernes 8 de mayo los interesados que adeuden materias de Nivel Secundario podrán registrarse.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE oficializó, mediante la Resolución 1616, la implementación del Programa de Terminalidad Educativa Mendoza (TEM) para el ciclo lectivo 2026, otorgándole, así, el marco formal para su desarrollo durante el presente año.

En este contexto, el programa anunció la apertura del proceso de preinscripción, que estará habilitado desde este jueves y hasta el próximo viernes 8 de mayo, en este enlace.

La propuesta se encuentra destinada a personas que adeuden materias de Nivel Secundario, de escuelas secundarias orientadas y técnicas, tanto privadas como estatales, y de educación de Jóvenes y Adultos, que hayan tenido egreso no efectivo hasta 2024.

El Programa TEM ofrecerá modalidades de cursado presencial y virtual. Las clases presenciales comenzarán el 1 de junio, mientras que la modalidad virtual iniciará el 1 de julio. En este último caso, el cursado se desarrollará a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, complementado con encuentros sincrónicos a través de Meet.

La modalidad a distancia estará especialmente orientada a personas que, por razones de tiempo o distancia, no puedan asistir de manera presencial. Esto incluye tanto a estudiantes dentro de la provincia como a mendocinos que residen en otras jurisdicciones donde no exista oferta del programa.

Asimismo, se informa que los Centros Sedes de Terminalidad Educativa Mendoza (TEM) están oficializados mediante la Resolución 202, y, posteriormente, se determinará cuáles de ellos implementarán la modalidad virtual.

¿Por qué el TEM 2026 es diferente?

El programa incorpora importantes innovaciones pedagógicas:

Acompañamiento personalizado: cada estudiante contará con tutores docentes y técnicos a lo largo de diez encuentros organizados progresivamente.

Evaluación formativa: se prioriza el proceso de aprendizaje mediante evaluaciones continuas, en lugar de un único examen final.

Capacidades transversales: se trabajará sobre alfabetización académica, pensamiento estratégico para la resolución de problemas y gestión autónoma del aprendizaje.

Sistema de alerta temprana: permitirá identificar y acompañar de manera oportuna a quienes presenten dificultades en su trayectoria educativa.

Entre las principales novedades, el programa incorpora una estructura académica basada en diez clases con instancias de evaluación formativa, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y garantizar el desarrollo de capacidades en los espacios curriculares pendientes.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) destacaron que estas mejoras buscan ampliar el acceso y optimizar las trayectorias educativas, al brindar propuestas más flexibles y un mayor acompañamiento pedagógico para quienes necesitan finalizar sus estudios secundarios.Para realizar todo tipo de consultas, los interesados podrán comunicarse a depjacens@mendoza.edu.ar.