Comienza la edición 32 del Festival de Títeres «La Tía Tomasa» en Mendoza

El histórico encuentro titiritero se desarrollará del 27 de mayo al 21 de junio con funciones escolares, un gran despliegue escénico y capacitaciones docentes gratuitas.

El teatro de títeres vuelve a encender la magia en la provincia con el inicio de la edición 32 del Festival de Títeres «La Tía Tomasa». Este emblemático encuentro, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el departamento de Rivadavia, la zona Este y todo el territorio mendocino, se desarrollará desde hoy, 27 de mayo hasta el 21 de junio, ofreciendo una grilla que combina funciones artísticas, extensión comunitaria y formación pedagógica.

El festival es impulsado por La Tía Tomasa, un elenco familiar que celebra 35 años de labor artística y social ininterrumpida, apostando al hecho estético como la herramienta más eficaz para la transformación y el crecimiento humano.

Gran apertura con «Las Cartas de Tentac»

La gran apertura del festival tendrá lugar hoy miércoles 27, con dos funciones, a las 10 y las 15, en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia.

La obra elegida para abrir el telón es «Las Cartas de Tentac», una desafiante puesta en escena que promete deslumbrar a la audiencia mediante el uso de títeres gigantes, luz negra (ultravioleta), canciones en vivo y una dramaturgia mágica.

Las entradas para los grupos escolares tendrán un valor sumamente accesible de $2.500, gracias al esfuerzo conjunto y el apoyo de las instituciones locales. La convocatoria está dirigida a jardines maternales, nivel inicial y escuelas primarias.

Sobre la obra

Se trata de una aventura entre mapas y tentáculos: La historia comienza cuando un cartero pirata anuncia una entrega excepcional: una carta valiosa destinada al temible (pero disparatado) Capitán diente de lata. El sobre contiene nada menos que un mapa del tesoro, pero antes de ser abierto es capturado por un ser misterioso de los mares de Tentac.

Para recuperar el mensaje, la tripulación deberá emprender una búsqueda llena de humor y suspenso. En el camino se encontrarán con el Pulpo Rojo, quien los guiará no solo hacia la carta, sino también hacia una lección fundamental: el camino es mucho más importante que la meta.

Una experiencia visual y sensorial: Lo que hace única a esta propuesta es su despliegue de recursos escénicos: teatro negro, colores brillantes y efectos visuales que construyen una atmósfera envolvente. Además, personajes de gran escala cobran vida mediante el uso de títeres gigantes y música en vivo, con canciones originales que acompañan esta travesía marina.

“Es una invitación a sumergirse en un mundo donde el tesoro no es un cofre de oro, sino algo mucho más valioso”, adelantan desde la producción de La Tía Tomasa

Funciones y recorrido provincial

El festival está diseñado para las primeras infancias, incluyendo salas maternales, nivel inicial, primario, escuelas para personas con discapacidad y público en general. El cronograma de los primeros días de funciones confirmadas incluye:

27 de mayo

10 y 15 – Cine Teatro Ducal, Rivadavia

28 de mayo

10 y 15 – Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén

1 de junio

9.10 y 10.45 – Teatro Independencia, Ciudad de Mendoza

21 de junio

18.15 – Gran Cierre: Estación de los Derechos de la Niñez, en el Parque Benegas, Godoy Cruz.

Impacto social y extensión territorial

Gracias al apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, la Cooperativa Eléctrica Popular de Rivadavia, los municipios de Rivadavia y Junín y el IES 9-001 Prof. Francisco Tolosa, el festival extenderá su alcance más allá de los teatros convencionales.

Se visitarán 10 escuelas rurales y jardines, además de espacios no tradicionales como el Hogar de Ancianos San Isidro Labrador, con la participación de destacados elencos de Mendoza y de Buenos Aires.

Entendiendo el teatro de títeres como una síntesis de poesía, comedia y fantasía que impacta directamente en las emociones y la sensibilidad, el festival ofrecerá una instancia formativa clave para los educadores.

Sobre la capacitación docente

Dirigida a docentes de Nivel Inicial y Primaria, y estudiantes del Terciario Tolosa, durante el festival, se realizará una capacitación lúdica y de animación de títeres, brindando herramientas prácticas basadas en el juego para el aula.

Tendrá lugar el 18 de junio, a las 18.30, en el Teatro Municipal Bianchi, de Rivadavia. La inscripción es libre y gratuita y está organizado junto al IES Francisco Tolosa, la DGE y la Municipalidad de Rivadavia.