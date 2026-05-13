Comienza el debate por la reforma electoral

El oficialismo busca tratar la eliminación de las PASO y Ficha Limpia en forma conjunta, mientras que los dialoguistas se oponen a la medida. Desde La Libertad Avanza aseguraron que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar”.

El próximo miércoles, el Senado abrirá el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará mañana a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las PASO y, en cambio, buscaban tratar primero y en forma separada la ley de Ficha Limpia, pedido que fue rechazado por el Gobierno. Esta decisión se da pese a que, en primera instancia, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.

Fuentes parlamentarias del oficialismo dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde no hay acuerdo entre los oficialistas y los dialoguistas.

En este contexto, el oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales, ya que es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.