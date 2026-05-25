Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó sexto 

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto el Gran Premio de Canadá. El argentino consumó un fin de semana impecable en el Circuito Gilles Villeneuve y alcanzó los 20 puntos en el campeonato. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con su cuarta victoria al hilo y encabeza la tabla de posiciones. Lewis Hamilton de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull completaron el podio.

El argentino tuvo una buena largada en la que, por el abandono de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y la pésima estrategia de McLaren —comenzó con los dos pilotos con ruedas para lluvia—, logró escalar hasta el séptimo lugar. Desde entonces, Franco exprimió al máximo el rendimiento del Alpine y giró con un ritmo de carrera notable. Gracias al abandono de George Russell —algo que podría dar un golpe en el campeonato—, subió a la sexta plaza. El argentino tuvo un leve despiste tras cambiar neumáticos: con la goma dura fría, se fue de largo y golpeó levemente el muro.

Sin embargo, no sufrió daños graves y mantuvo un rendimiento regular para cruzar la bandera a cuadros en una histórica sexta plaza. Su compañero, Pierre Gasly, remontó desde la 14° posición y finalizó en el octavo lugar para asentar a Alpine en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Respecto a la pelea por la cima, los corredores de Mercedes tuvieron fuertes enfrentamientos en pista por el liderato. El abandono de Russell por una falla técnica bajó la tensión y Antonelli se quedó con una nueva victoria para sacar una enorme diferencia en la cima del Campeonato de Pilotos.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco. Las calles del Principado acogerán a la Máxima del 5 al 7 de junio.

Fuente;https://617.news/colapinto-consiguio-su-mejor-resultado-en-la-formula-1-termino-sexto/