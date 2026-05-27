Celso Jaque advirtió que Malargüe tiene dificultades para pagar salarios y aguinaldos

La Municipalidad de Malargüe atraviesa una delicada situación financiera y el propio intendente Celso Jaque reconoció que actualmente el municipio enfrenta serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos.

El jefe comunal explicó que la fuerte variación en los ingresos por coparticipación provincial genera un escenario de incertidumbre que impide garantizar estabilidad financiera a mediano plazo.

¿Por qué Malargüe tiene problemas para pagar salarios?

Si bien días atrás se conoció que el municipio sureño recibió más de $3.152 millones en concepto de coparticipación, Jaque aclaró que esos recursos no son fijos y cambian mes a mes.

“El municipio recibe coparticipación por parte de la provincia que no es fija, no es una cuestión fija, mientras que los salarios sí son fijos”, sostuvo el intendente al referirse a la complejidad de administrar las cuentas municipales.

Según explicó, aunque en abril la comuna percibió más fondos que en marzo, durante la primera quincena de mayo ya registraron una caída cercana al 35% en los recursos recibidos.

“Uno tiene un monto de salario y la coparticipación puede ser que un mes sea más alta y otro mes sea mucho menor. A la hora de tomar decisiones para afrontar el pago de salarios, no se pueden contemplar solamente momentos extraordinarios”, agregó.

Qué dijo Celso Jaque sobre el pago del aguinaldo

El ex gobernador mendocino también se refirió a la preocupación existente entre los municipios por el pago del medio aguinaldo.

“Hoy estamos viendo todos los municipios de qué forma podemos hacer frente al pago del aguinaldo”, afirmó Jaque al describir el difícil panorama económico que atraviesan las administraciones locales.

El intendente atribuyó parte de la crisis a la situación económica nacional y provincial, y aseguró que la caída del consumo y de la recaudación impacta directamente en los recursos que reciben provincias y municipios.

La situación del empleo municipal en Malargüe

Otro de los puntos señalados por el jefe comunal fue la cantidad de empleados municipales, aunque destacó que durante su gestión lograron reducir la planta de personal.

Según indicó, el municipio pasó de tener 60 empleados cada mil habitantes a 47 agentes por cada mil habitantes.

A pesar de la crisis, Jaque descartó nuevos despidos dentro de la administración municipal y aseguró que el objetivo principal es sostener las fuentes laborales locales.

“Hoy el objetivo es cómo preservamos ese empleo local”, concluyó.

Fuente;https://617.news/celso-jaque-advirtio-que-malargue-tiene-dificultades-para-pagar-salarios-y-aguinaldos/