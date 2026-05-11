Carbohidratos que pueden ayudar a reducir el colesterol, según expertos

Expertos destacan que papas, pan integral, legumbres y pasta de legumbres ayudan a reducir el colesterol LDL en la dieta diaria

Los carbohidratos para reducir el colesterol siguen generando dudas, pero expertos citados por EatingWell destacan que papas, pan integral, legumbres y pasta de legumbres pueden ayudar a disminuir el colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular. Estos alimentos, al aportar fibra soluble y almidón resistente, contribuyen a mantener el perfil lipídico en equilibrio y ofrecen nutrientes esenciales, según especialistas en nutrición consultados por EatingWell.

Eliminar papas o pan por temor al colesterol implica perder beneficios clave que los carbohidratos seleccionados pueden aportar al corazón. Consumir estos alimentos de manera adecuada permite aprovechar sus nutrientes y sumar compuestos que favorecen la salud arterial.

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Además,incorporar opciones como porotos, lentejas o pasta de legumbres en la dieta diaria puede facilitar el control del colesterol LDL y aportar proteínas vegetales, potasio y magnesio, esenciales para el funcionamiento cardiovascular óptimo, según lo respalda la información publicada por la American Heart Association y medios internacionales como Harvard Health Publishing, que destacan el rol de la fibra y los alimentos integrales en la protección cardiovascular.

Beneficios de las papas y batatas para el colesterol

Las papas y batatas han sido percibidas como poco recomendables para una dieta saludable, aunque esta reputación se relaciona principalmente con el método de cocción y los acompañamientos elegidos. No es equivalente consumir papas fritas que optar por una papa asada con verduras.

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Asar papas y batatas con piel maximiza su aporte de fibra y nutrientes esenciales para reducir el colesterol Asar papas y batatas con piel maximiza su aporte de fibra y nutrientes esenciales para reducir el colesterol

Una papa mediana con piel aporta aproximadamente 2 gramos de fibra, potasio y vitamina C, nutrientes esenciales para el sistema cardiovascular.

La fibra soluble de la papa forma un gel en el intestino delgado que atrapa ácidos biliares y contribuye a la eliminación del colesterol antes de su reabsorción. Además, el almidón resistente, que se forma al cocinar y luego enfriar la papa, actúa como prebiótico y ayuda a regular la absorción de lípidos.

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Las batatas destacan por su contenido en betacarotenos, compuestos antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y benefician al corazón. Para maximizar sus ventajas, se recomienda asarlas y consumirlas con piel, o prepararlas rellenas de porotos y aguacate para incrementar su valor nutritivo.

El aporte del pan integral para el corazón

El pan integral suele ser motivo de controversia, pero puede formar parte de una dieta equilibrada, accesible y saludable. Es fundamental elegir versiones 100 % integrales y combinarlas con fuentes de proteína magra y vegetales.

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El pan 100 % integral contiene más fibra, vitaminas B y minerales, favoreciendo la reducción del colesterol y triglicéridos El pan 100 % integral contiene más fibra, vitaminas B y minerales, favoreciendo la reducción del colesterol y triglicéridos

A diferencia del pan refinado, la versión integral conserva el salvado, el germen y el endospermo, lo que asegura un mayor contenido de fibra, vitaminas del grupo B y minerales. Estos nutrientes contribuyen a la disminución del colesterol total, el LDL y los triglicéridos, ayudando a alcanzar la ingesta diaria recomendada de 25 a 34 gramos de fibra.

Se recomienda revisar la lista de ingredientes para confirmar que el primer elemento sea “100 % integral” y que cada rebanada aporte al menos 2 o 3 gramos de fibra. El pan integral puede emplearse como base para tostadas, sándwiches con proteínas magras o acompañar sopas a base de legumbres.

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Legumbres y porotos: claves para el control del colesterol

Las legumbres, como los porotos y las lentejas, se consolidan como uno de los alimentos más recomendados para cuidar la salud cardiovascular gracias a su elevado aporte de fibra soluble, almidón resistente y proteína vegetal.

Diversos estudios señalan que incorporar una taza diaria durante cuatro semanas puede contribuir a reducir de manera significativa el colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”.

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Las legumbres ayudan a disminuir la producción de colesterol hepático gracias a los ácidos grasos de cadena corta generados por la fermentación intestinal. Además, aportan potasio y magnesio, minerales que favorecen la salud cardiovascular.

Las legumbres y porotos aportan proteínas vegetales y minerales como potasio y magnesio, esenciales para la salud cardiovascular Las legumbres y porotos aportan proteínas vegetales y minerales como potasio y magnesio, esenciales para la salud cardiovascular

Sustituir proteínas animales con alto contenido de grasas saturadas por legumbres reduce el consumo de lípidos no recomendados. Aunque algunas personas pueden experimentar molestias digestivas al inicio, este efecto suele ser transitorio.

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Se recomienda utilizar legumbres enlatadas, previamente enjuagadas y escurridas, en salsas, ensaladas o sopas para facilitar su consumo diario.

Pasta de legumbres para mejorar el colesterol

La pasta elaborada con legumbres como lentejas, porotos o garbanzos negros ha ganado popularidad, no solo por su aptitud para personas celíacas, sino por ofrecer los mismos beneficios nutricionales que las legumbres enteras.

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Este tipo de pasta aporta fibra soluble, proteína vegetal y almidón resistente en un formato habitual y sencillo de consumir.

Una porción de pasta de garbanzos contiene cerca de 14 gramos de proteína y 8 gramos de fibra, el doble que la pasta tradicional de sémola. Aunque su textura y sabor requieren adaptación, se sugiere mezclarla con aceite de oliva y vegetales, o combinarla con pasta convencional para facilitar la transición.

La pasta de legumbres ofrece más proteína y fibra que la pasta tradicional, y puede contribuir a reducir el colesterol LDL si se controla la porción La pasta de legumbres ofrece más proteína y fibra que la pasta tradicional, y puede contribuir a reducir el colesterol LDL si se controla la porción

Controlar el tamaño de la porción es fundamental, ya que se trata de pasta y es sencillo excederse. Alternar su consumo puede favorecer la reducción del colesterol LDL y aumentar la ingesta de proteínas vegetales.

Estrategias complementarias para mantener el colesterol en niveles saludables

Además del consumo de estos carbohidratos, se recomienda priorizar grasas insaturadas sobre saturadas, aumentar la actividad física, reducir azúcares y ultraprocesados, e incorporar fuentes de omega-3 y esteroles vegetales en la alimentación.

Fuente;https://www.infobae.com/salud/2026/05/11/carbohidratos-que-pueden-ayudar-a-reducir-el-colesterol-segun-expertos/