Capacitación sobre almácigos y construcción de microtúneles en Malargüe

El INTA en Malargüe realizará un taller teórico-práctico destinado a productores, huerteros y público interesado en técnicas de producción y manejo de cultivos protegidos.

La capacitación se desarrollará el viernes 29 de mayo a las 14:00 horas en la sede de la Agencia INTA Malargüe, ubicada en la intersección de Inalicán y Rufino Ortega.

La actividad abordará contenidos vinculados a la elaboración de almácigos y la construcción de microtúneles, herramientas fundamentales para optimizar la producción y protección de cultivos.

La jornada estará a cargo del técnico Edgar Flores, integrante de la Agencia de Extensión Rural Malargüe, quien brindará conocimientos prácticos orientados a mejorar las condiciones de siembra y crecimiento de las plantas.

Desde el organismo destacaron que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer la producción local y promover prácticas accesibles para pequeños productores y familias interesadas en la horticultura.