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Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 14 mayo, 2026

Los pasados fines de semana del mes de mayo fueron escenario de intensas actividades en el TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SAN RAFAEL, donde se completaron con éxito las segundas fechas del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón

A continuación, compartimos los resultados:

PISTOLA NEUMÁTICA 10M (2ra Fecha)

1º Luciano Quinteros     556p

2° Josefina Mella     530p

3° Flavio Anitori     523p

4º Valentino Martín        510p

5° Jasmin Morales     497p

6° Brendan Biere     495p

7° Julio Martín                484p

8° Martin Tapia              481p

6° Armando Lipparelli    448p

 

RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO CAT “B” 10M (2ra Fecha)

1° Juan Cruz Tapia          92p

2° Felipe Cifuentes          87p

3° Paula Olivares       85p

4° German Martinez        80p

5° Emilia Olivares       77p

6° Ernesto Seitz               75p

7° Guiliano Trollano         67p

8° Octavio Perol       49p

 

RIFLE DE AIRE CAÑO DE QUEBRAR 10M (1ra Fecha)

1° Baltasar Martines        286p

2° Rocio Morales             282p

3° Martin Tapia                275p

4° Milagros Tapia            274p

5° Aldo Perez                  258p

6° Pablo Crescitelli          258p

7° Maximiliano Miranda   257p

8° Hector Arseguet      244p

9° Jorge Tramontina       243p

10° Dante Moyano      226p

 

El mes de mayo sigue ofreciendo actividades en el Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”, con la incorporación de nuevas categorías que prometen una mayor convocatoria de competidores y aficionados. Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 16 de mayo, cuando se disputará la segunda jornada de CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS, y los días 30 y 31 de mayo, en los que se llevará a cabo la segunda fecha de PISTOLA DEPORTIVA 25 METROS.

 

 

 

Luciano Crescitelli

Secretario

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