Los pasados fines de semana del mes de mayo fueron escenario de intensas actividades en el TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SAN RAFAEL, donde se completaron con éxito las segundas fechas del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”

A continuación, compartimos los resultados:

PISTOLA NEUMÁTICA 10M (2ra Fecha)

1º Luciano Quinteros 556p

2° Josefina Mella 530p

3° Flavio Anitori 523p

4º Valentino Martín 510p

5° Jasmin Morales 497p

6° Brendan Biere 495p

7° Julio Martín 484p

8° Martin Tapia 481p

6° Armando Lipparelli 448p

RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO CAT “B” 10M (2ra Fecha)

1° Juan Cruz Tapia 92p

2° Felipe Cifuentes 87p

3° Paula Olivares 85p

4° German Martinez 80p

5° Emilia Olivares 77p

6° Ernesto Seitz 75p

7° Guiliano Trollano 67p

8° Octavio Perol 49p

RIFLE DE AIRE CAÑO DE QUEBRAR 10M (1ra Fecha)

1° Baltasar Martines 286p

2° Rocio Morales 282p

3° Martin Tapia 275p

4° Milagros Tapia 274p

5° Aldo Perez 258p

6° Pablo Crescitelli 258p

7° Maximiliano Miranda 257p

8° Hector Arseguet 244p

9° Jorge Tramontina 243p

10° Dante Moyano 226p

El mes de mayo sigue ofreciendo actividades en el Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”, con la incorporación de nuevas categorías que prometen una mayor convocatoria de competidores y aficionados. Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 16 de mayo, cuando se disputará la segunda jornada de CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS, y los días 30 y 31 de mayo, en los que se llevará a cabo la segunda fecha de PISTOLA DEPORTIVA 25 METROS.

Luciano Crescitelli

Secretario