En esta oportunidad se disputó la segunda fecha de Carabina Neumática 10 metros, correspondiente al Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”, considerada la disciplina estrella del club.

La jornada contó con la participación de 13 tiradores, quienes protagonizaron una nueva fecha en el certamen local.

Tras la competencia se desarrolló una FINAL DE EXHIBICIÓN, de la que participaron los ocho mejores tiradores de la prueba. La definición fue sumamente reñida y culminó con la consagración de la tiradora Isabella Tramontina. El segundo puesto quedó en manos de Brisa Morales, mientras que Baltasar Martínez completó el podio en la tercera posición.

El mes de mayo continúa con intensa actividad en el marco del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”. De acuerdo al cronograma oficial, las próximas competencias se desarrollarán los días 30 Y 31 DE MAYO, jornadas en las que se disputará la segunda fecha de PISTOLA DEPORTIVA 25 METROS.

A continuación, compartimos los resultados:

CARABINA NEUMATICA 10M (2ra Fecha)

1° Ivan Haddad 609.8 p

2° Brisa Morales 609.1 p

3° Baltasar Martínez 606.2 p

4° Alé Luffi 603.3 p

5° Lujan Goicochea 599.7 p

6° Gabriel Caselle 597.9 p

7° Cynthia Caselle 595.3 p

8° Isabella Tramontina 594.6 p

9° Sergio Lipparelli 590.7 p

10° Pablo Martín 578.2 p

11° Aixa Ugarte 573.4 p

12° Giuliano Martín 561.9 p

13° Rocio Morales 558.8 p

Luciano Crescitelli

Secretario