Becerra y Alegre brillaron en la Maratón de Mendoza, que reunió a más de 11.000 corredores y reafirmó su proyección internacional

Carlos Becerra, por tercera vez consecutiva, y María Belén Alegre se quedaron con los 42 K en una nueva edición de la MIM, que volvió a destacarse por su nivel deportivo y el respaldo del Gobierno de Mendoza.

La 26ª edición de la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) volvió a posicionar a la provincia como uno de los grandes escenarios del running en Argentina, con una convocatoria que superó los 11.000 corredores y un nivel competitivo de excelencia. El evento, acompañado por el Gobierno de Mendoza, reafirmó su importancia no solo en lo deportivo, sino también en su impacto turístico y económico.

La prueba principal, los 42 kilómetros, tuvo como grandes protagonistas a Carlos Becerra y María Belén Alegre. El mendocino se consagró campeón por tercera vez consecutiva con un tiempo de 2:22:27, en una actuación dominante de principio a fin en uno de los circuitos más exigentes del país. “Muy contento por este gran evento. Los 42 kilómetros fue una prueba muy dura, con mucho desnivel. Es un circuito que conozco mucho; salimos y ya en el kilómetro dos venía solo. La idea era poder hacerla de principio a fin y se pudo dar. Estoy muy feliz porque estuve muy cerquita de la marca récord, lo voy a seguir buscando”, expresó el ganador tras cruzar la meta.

En la rama femenina, María Belén Alegre se impuso con autoridad al registrar 2:53:43, consolidando una destacada performance en el exigente recorrido que une montaña y ciudad.

El podio masculino lo completaron el chileno Luis Barra Soto (2:31:05) y Flavio Demichelis (2:33:48). Soto, quien volvió a ser protagonista en la competencia, también compartió sus sensaciones tras la carrera: “Estoy muy contento, le dedico esta carrera a toda mi gente. Es la cuarta vez que vengo a correr la MIM. Me encanta el recorrido, la gente, estoy muy agradecido por todo”, señaló.

La largada desde los emblemáticos Puentes Colgantes de Cacheuta volvió a ofrecer una postal inigualable, combinando un entorno natural único con un circuito técnicamente desafiante, caracterizado por sus desniveles y paisajes imponentes.

En los 21K, Juan Medina se quedó con el primer lugar, con un tiempo de 1:08:54, seguido por Mariano García (1:09:35) y Darío Sombra (1:09:57). Entre las mujeres, Adela Barrios fue la ganadora, con 1:21:12, escoltada por Mónica Millaman (1:23:20) y Daiana Olguín (1:25:07).

Por su parte, los 10K también mostraron un gran nivel competitivo. Juan Fernández se impuso con 29:57, seguido por Saúl Vega (30:27) y Daniel Delgado (31:08). En la categoría femenina, María Luz Rozat ganó con 36:48, mientras que Virginia Martínez (37:29) y Johanna Falcón (38:25) completaron el podio.

Además, la competencia incluyó distancias participativas, como los 4K recreativos, que permitieron la integración de familias y corredores amateurs, para ampliar el alcance social de la carrera.

Desde el Gobierno de Mendoza destacaron la consolidación de la MIM como política de Estado en materia deportiva y turística. El subsecretario de Deportes remarcó el crecimiento sostenidoy su proyección. “Es una maratón que sigue aumentando su convocatoria, con corredores de todo el país y del mundo. Se puede ver el esfuerzo de cada participante y el acompañamiento de las familias, además del impacto que genera en el turismo provincial”, sintetizó Federico Chiapetta.

Con una organización consolidada, resultados deportivos de jerarquía y un entorno natural que la distingue, la Maratón Internacional de Mendoza volvió a confirmar su lugar como una de las competencias más importantes del país, impulsada por el acompañamiento estatal y con una visión estratégica que fortalece su proyección internacional.