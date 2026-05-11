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Bardas Blancas será sede de una charla sobre separación de residuos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 11 mayo, 2026

La actividad se realizará el martes 12 de mayo en distintos puntos de la localidad, en el marco del Mes del Reciclaje impulsado por la Direccion de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Malargüe.

En el marco de las actividades por el Mes del Reciclaje, la Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, llevará adelante una charla de separación de residuos en la localidad de Bardas Blancas.

La propuesta tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de la correcta clasificación de los residuos domiciliarios y promover hábitos responsables para el cuidado del ambiente.

La jornada se desarrollará el martes 12 de mayo y contará con dos encuentros. El primero tendrá lugar a las 9:00 horas en la Escuela Primaria Peregrina Cantos, mientras que el segundo se realizará a las 11:00 horas en la Delegación de Bardas Blancas y Las Loicas.

Desde el área organizadora destacaron que estas acciones buscan fortalecer la educación ambiental y fomentar la participación ciudadana en prácticas sustentables, especialmente en las comunidades del sur departamental.

La invitación está abierta a vecinos, estudiantes y público en general interesados en aprender más sobre reciclaje y separación de residuos.

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