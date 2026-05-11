Bardas Blancas será sede de una charla sobre separación de residuos

En el marco de las actividades por el Mes del Reciclaje, la Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, llevará adelante una charla de separación de residuos en la localidad de Bardas Blancas.

La propuesta tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de la correcta clasificación de los residuos domiciliarios y promover hábitos responsables para el cuidado del ambiente.

La jornada se desarrollará el martes 12 de mayo y contará con dos encuentros. El primero tendrá lugar a las 9:00 horas en la Escuela Primaria Peregrina Cantos, mientras que el segundo se realizará a las 11:00 horas en la Delegación de Bardas Blancas y Las Loicas.

Desde el área organizadora destacaron que estas acciones buscan fortalecer la educación ambiental y fomentar la participación ciudadana en prácticas sustentables, especialmente en las comunidades del sur departamental.

La invitación está abierta a vecinos, estudiantes y público en general interesados en aprender más sobre reciclaje y separación de residuos.