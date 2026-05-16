Avanza la reglamentación de la Ley de Arbolado Público con instancias participativas en toda Mendoza

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y su Departamento de Forestación, continúa avanzando en el proceso de reglamentación de la Ley Provincial de Arbolado Público 7874, recientemente modificada por la Ley 9702, mediante una serie de mesas técnicas participativas que se desarrollan junto a municipios de toda la provincia.

En este marco, ya se realizaron dos encuentros regionales de trabajo. El primero convocó a equipos técnicos de municipios de las zonas Centro y Este —con excepción de Lavalle—, mientras que el segundo tuvo lugar en San Rafael, con la participación de representantes del Sur provincial y del Valle de Uco.

Durante las jornadas, el Departamento de Forestación presentó los principales lineamientos del proyecto de decreto reglamentario y promovió el intercambio técnico con los municipios y organismos participantes. El objetivo es incorporar observaciones, aportes y propuestas que permitan construir una reglamentación moderna, consensuada y ajustada a las necesidades territoriales de Mendoza.

Entre los ejes abordados se destacan la implementación de planes integrales de manejo del arbolado, la unificación de criterios técnicos para poda y erradicación, la incorporación de mecanismos de auditoría y seguimiento, el fortalecimiento de la plataforma digital “Mi Árbol” y la planificación de estrategias de reforestación y mantenimiento. También se avanzó en herramientas de coordinación interjurisdiccional para garantizar una gestión sostenible del bosque urbano provincial.

Asimismo, se trabajó sobre aspectos vinculados al financiamiento, control, preservación y participación ciudadana, contemplando la creación de instrumentos como el Certificado de Gestión del Arbolado Público y nuevas instancias de articulación técnica entre Provincia y municipios.

Los participantes valoraron positivamente el proceso y coincidieron en la importancia de consolidar criterios técnicos comunes para la conservación y expansión del arbolado público, considerado un patrimonio ambiental y cultural distintivo de Mendoza.

Como resultado de estos encuentros, se estableció el 8 de mayo como fecha límite para la presentación de observaciones, sugerencias y aportes, que deberán remitirse vía correo electrónico para su evaluación e incorporación al texto final de la reglamentación.

Estas instancias forman parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la planificación, conservación y manejo sostenible del arbolado público, promoviendo procesos participativos y decisiones basadas en criterios técnicos y ambientales.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó que la actualización de la normativa representa un paso fundamental para mejorar la gestión del bosque urbano mendocino, proteger los servicios ecosistémicos que brinda el arbolado y consolidar políticas públicas ambientales con mirada de largo plazo.

“Este proceso participativo es clave para construir una reglamentación sólida y aplicable en todo el territorio provincial. La articulación con los municipios nos permite integrar distintas realidades y avanzar hacia una gestión del arbolado más eficiente, transparente y sostenible”, señaló Haudet.

Por su parte, la jefa del Departamento de Forestación, Soledad Falcón, afirmó: “El arbolado público es parte esencial de la identidad y la calidad ambiental de Mendoza. Esta reglamentación busca fortalecer herramientas técnicas, mejorar la coordinación con los municipios y garantizar una gestión sostenible y responsable del patrimonio forestal urbano”.