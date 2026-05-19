Avanza el proceso de reestructuración de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos

Apoyado en las normativas correspondientes, las modificaciones fortalecen la gestión institucional, aseguran la permanencia de los docentes y dan respuestas acordes a las necesidades del contexto actual.

La Dirección General de Escuelas (DGE) continúa avanzando en el proceso de reestructuración de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) de Nivel Primario, con el objetivo de optimizar los recursos existentes y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes que cursan en esta modalidad.

Esta restructuración busca jerarquizar y fortalecer el funcionamiento de los establecimientos educativos, asegurando la permanencia de los docentes en sus puestos de trabajo y la continuidad del servicio educativo en cada área curricular. Además, se crearán nuevos cargos destinados a fortalecer las tareas de conducción y acompañamiento institucional.

Desde el gobierno escolar informaron que el proceso de restructuración se encuentra en una etapa de conversión de determinados centros educativos en aulas anexas, manteniendo los cursos, divisiones, horas cátedra y cargos docentes vigentes al momento de concretarse la unificación, respetando la situación de revista de cada agente.

El director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Érico Arias, explicó que “el objetivo principal de la propuesta es fortalecer la gestión institucional y dar respuestas acordes a las necesidades del contexto actual”.

En este sentido, se prevé la creación de cargos de maestros secretarios y vicedirectores, con el fin de potenciar y acompañar los equipos directivos y mejorar el acompañamiento pedagógico. También se avanzará en el fortalecimiento de los equipos de orientación, las áreas administrativas y las horas institucionales destinadas al desarrollo de nuevos proyectos educativos.

Arias destacó, además, la importancia de concentrar la matrícula en mejores condiciones edilicias, optimizando recursos humanos, materiales, bienes y fondos para brindar una educación de mayor calidad y eficiencia.

Cabe destacar que todas las medidas tomadas están establecidas y apoyadas sobre las siguientes normativas 2026: