¡Atrévete!: El ECA Sur invita a un café literario para despertar la creatividad en la palabra

El próximo lunes 11 de mayo, a las 18, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch se transformará en un refugio para las letras con el encuentro «¡Atrévete! Café Literario», una iniciativa coordinada por la Profesora Lidia Legascue.

La propuesta busca consolidar al ECA Sur como un punto de encuentro dinámico donde el arte, en su expresión literaria, sea el motor de crecimiento colectivo. El objetivo principal es compartir el gusto por la lectura y la escritura en un clima de cercanía y confianza, ideal para la exploración de poemas y narraciones.

Uno de los pilares fundamentales de este café literario es el acompañamiento a quienes sienten curiosidad por la literatura pero aún no se han animado a leer en público. La Profesora Legascue ha diseñado un entorno cuidado y respetuoso que invita a dar ese primer paso, derribando las barreras que suelen limitar la expresión personal.

«Entendemos la escritura como una herramienta accesible para todos y todas. Buscamos fortalecer la voz propia de cada participante a través de la escucha y el intercambio genuino», destaca la organización.

Sobre la actividad

Durante la jornada, la palabra circulará de manera horizontal, permitiendo que las historias y versos se transformen en el encuentro con el otro. No se requiere experiencia previa en talleres literarios; solo el deseo de habitar un espacio donde la creatividad y la construcción colectiva son las protagonistas.

La actividad invita a la comunidad a descubrir que la expresión literaria no solo es un acto individual, sino una experiencia compartida que encuentra nuevos sentidos en la escucha activa y el disfrute por las palabras.

La cita es el lunes 11, a las 18, en el ECA Sur Enrique Sobisch, ubicado en Av. Libertador y Mitre de San Rafael. Es gratuito y no requiere inscripción previa.