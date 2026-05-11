El Gobierno de Mendoza inició un nuevo proceso de jerarquización estatal mediante el llamado a concurso de ascenso para el personal de la Administración Pública Provincial.

A través de una resolución de la Dirección Provincial de Recursos Humanos publicada este lunes en el Boletín Oficial, la convocatoria busca cubrir cargos vacantes con crédito en el Escalafón General, garantizando la igualdad de oportunidades para los agentes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La autoridad de aplicación fijó el 13 de abril de 2026 como la fecha clave para la apertura formal del llamado. Según lo dispuesto, la convocatoria se difundirá de manera masiva durante dos días consecutivos en el Boletín Oficial y contará con presencia en diarios de gran circulación y plataformas digitales oficiales. Este mecanismo de selección abierta pretende eliminar la discrecionalidad en los ascensos, asegurando que los puestos de mayor responsabilidad dentro del Estado sean ocupados por los perfiles más capacitados mediante una competencia justa y transparente.

El proceso de inscripción se gestionará exclusivamente de forma digital para agilizar los tiempos y facilitar el acceso a los postulantes. Los interesados deberán utilizar la plataforma de Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza para cargar su documentación respaldatoria y completar el registro.

El Ministerio advirtió que no se aceptarán presentaciones por otras vías, lo que refuerza el compromiso con la despapelización y la eficiencia administrativa. Este sistema permite un seguimiento preciso de cada etapa del concurso, desde la validación de antecedentes hasta el inicio del curso de nivelación.

La organización del concurso incluye la conformación de una Comisión de Concursos que contará con representación sindical activa para veeduría del proceso. En esta oportunidad, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (A.P.O.C.) designará a tres representantes para integrar la mesa de evaluación en la Contaduría General de la Provincia.

El anexo: