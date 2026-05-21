Asistencia del Municipio a los puesteros del secano

En los puntos más recónditos se encuentran decenas de puesteros que “hacen patria” en lo profundo del suelo sanrafaelino. Hasta allí también llega la presencia del estado municipal.

Desde la Supervisión de Arraigo se trabaja con asistencia y apoyo a quienes viven alejados de los cascos urbanos. La silenciosa tarea es de todos los días, para que los crianceros puedan acceder a servicios y mejores condiciones de vida.

Por ejemplo, el lunes las cuadrillas municipales llegaron hasta Los Toldos, a unos 45 kilómetros de la cabecera de Punta del Agua. Allí se llegó con el operativo médico con dentistas, traumatólogo y clínica.

Otro día de recorrida fue el martes en la zona de El Nevado, a los pies del mítico cerro y sumando visitas a los crianceros de la zona de Trintrica y Los Leones, mientras que el pasado viernes se llegó hasta la zona de El Diamante.

“Vamos a continuar con estas tareas hasta completar toda la zona del secano” destacó la supervisora Roxana Romero, quien se prepara -junto al equipo- para recorrer otros cientos de kilómetros por los puntos más alejados de El Sosneado, El Nihuil y Punta del Agua.

TRASLADO DE FORRAJES

Un aporte que está brindando el Municipio a los crianceros del secano es ayudarlos con el traslado de forraje que ellos adquieren.

Desde la comuna se ponen a disposición camiones para llegar hasta los puestos. “Son familias de diferentes zonas que han estado adquiriendo pasto y forraje, y el Municipio colabora con el traslado”.