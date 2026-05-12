Arrancó el Mes del Olivo con propuestas culturales, gastronómicas y turísticas en toda la provincia

El Ente Mendoza Turismo (Emetur), como parte del producto Mendoza Oliva Bien, lanzó el Mes del Olivo, con una agenda de actividades que se desarrollará hasta el 13 de junio, con el objetivo de poner en valor la identidad olivícola mendocina, a través de experiencias culturales, recreativas, gastronómicas y educativas.

El Mes del Olivo reunirá concursos, capacitaciones, recorridos guiados, experiencias al aire libre, actividades gastronómicas, visitas y degustaciones en almazaras y fincas olivícolas, además de encuentros vinculados al aceite de oliva virgen extra (AOVE), promoviendo tanto el patrimonio productivo como la cultura asociada al olivo, en distintos departamentos de Mendoza.

El cronograma busca acercar a mendocinos y turistas al universo del olivo desde múltiples perspectivas: la gastronomía, el paisaje, el bienestar, el arte, el patrimonio y la producción. Entre las actividades destacadas se encuentran concursos de fotografía y recetas, visitas guiadas en el Paseo de los Olivos, bicicleteadas entre olivares, capacitaciones en análisis sensorial, cooking class y experiencias de degustación.

Además, durante todo el mes habrá almazaras abiertas y restaurantes adheridos que ofrecerán propuestas especiales donde el AOVE mendocino será protagonista.

Las actividades culminarán el 13 de junio con el Festival del Envero 2026, que se realizará en la Casa de la Cultura “Juanita Vera” de Lavalle, con una jornada que integrará gastronomía, música y experiencias vinculadas a la cultura olivícola mendocina.

La programación también incluirá el III Concurso de Jóvenes Catadores de Aceite de Oliva, encuentros sobre análisis sensorial y maridaje y acciones orientadas a fortalecer el conocimiento y la difusión del aceite de oliva mendocino como producto identitario de la provincia.

Cronograma de actividades

Concurso Fotográfico “Mendoza y el Alma del Olivo”

Fecha: 11/05 al 11/06

Más información en:

https://drive.google.com/file/d/1E9GitsWC4Sc_S80TYgtONQgr_GEShtsu/view?usp=sharing

Costo: Gratuito

Concurso de recetas “Mendoza Cocina con AOVE”

Fecha: hasta el 13/06

Más información en:

https://www.instagram.com/olivamdz.ig/ y https://www.instagram.com/saboramendozaok/

Costo: Gratuito

Curso “Análisis sensorial para mozos, cocineros y ayudantes de cocina”

Fecha: 14/05, de 9 a 12, en AHEGA

Más información en:

https://www.instagram.com/olivamdz.ig/ y https://www.instagram.com/saboramendozaok/

Costo: Gratuito.

Cooking Class Planta Uno

Fecha: 21/05, 18 h

Más información: https://www.instagram.com/plantaunomercado/

Costo: Gratuito.

Yoga en el Paseo de los Olivos

Fecha: 23/05, 11 h

Más información: https://www.instagram.com/turismo.mendoza/

Costo: Gratuito.

Visita guiada “Entre Historia y Olivos”

Fecha: 27/05

Más información: https://www.instagram.com/turismo.mendoza/

Costo: Gratuito.

Pedaleando entre olivares en Maipú

Fecha: 30/05

Más información:

https://docs.google.com/document/d/1xmiO_2HyzsNma94BHb7YSyvTOXhcNnjLd61nfNR8pyM/edit?tab=t.0

Costo: Arancelado.

Bicicleteadas por los caminos del olivo de San Martín

Fecha: 30/05

Más información: https://www.instagram.com/turismosanmartin

Costo: Gratuito.

Visita guiada “Museo a cielo abierto en el Paseo de los Olivos”

Fecha: 06/06, 11h

Más información: https://www.instagram.com/turismo.mendoza/

Costo: Gratuito.

Laboratorio del gusto de Slow Olive

Fecha: 8 y 29 de junio, 19.30 h

Más información: https://www.instagram.com/slowolive.argentina/

Costo: Arancelado.

III Concurso de jóvenes catadores de aceite de oliva

Fecha: 12/06, 11 h.

Lugar: Casa de la Cultura “Juanita Vera”, Lavalle.

Más información: https://www.instagram.com/olivamdz.ig/

Costo: Gratuito.

Festival del Envero 2026

Fecha: 13/06, de 11.30 a 18 h

Lugar: Casa de la Cultura “Juanita Vera”, Lavalle.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.mendoza/

Costo: Gratuito.

Almazaras abiertas

Fecha: 11/05 al 11/06

Costo: Arancelado.

Restaurantes adheridos

Fecha: 11/05 al 11/06

Costo: Arancelado.

Con esta agenda, Mendoza reafirma su posicionamiento como uno de los destinos olivícolas más importantes del país, integrando turismo, gastronomía, patrimonio y producción en una propuesta que invita a descubrir el universo del aceite de oliva virgen extra desde experiencias auténticas y vinculadas a la identidad local.

El Mes del Olivo se consolida así como una celebración que pone en valor la cultura olivícola mendocina y el trabajo de productores, emprendedores, cocineros y actores turísticos de toda la provincia.